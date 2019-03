Phantom White: la nouvelle manette Xbox One dévoilée

Une belle nouvelle pour les gamers sur Xbox One!

On sait depuis un bon moment que Microsoft prépare une nouvelle manette sans fil pour sa console Xbox One. Elle se nomme Phantom White et comme son nom l’indique, elle ressemble à la Phantom Black, mais cette fois en coloris blanc. Jusqu’à présent, bien que nous puissions imaginer à quoi peut ressembler ce nouvel accessoire, nous n’avons jamais eu le plaisir de l’avoir en visuel, mais c’est désormais chose faite! La manette transparente du géant de Redmond a tout récemment été officialisée et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est exceptionnelle.

Manette pour Xbox One - Edition Spéciale Phantom White Microsoft

Accessoire

Italien

La Phantom White sera disponible pour le 2 avril prochain

Si vous êtes gamer et amateur de la console de jeux Xbox One, la Phantom White ne devrait pas avoir du mal à vous séduire. Belle, soignée, ergonomique, elle semble avoir tout pour plaire. Sa finition mi-transparente et mi-opaque affiche en effet un style qui ne laisse pas indifférent. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’aura pas du mal à se vendre, d’autant que bon nombre de gamers l’attendent déjà avec impatience.

Pour ceux qui sont intéressés, sachez que la Phantom White sera commercialisée à partir du 2 avril prochain. Pour ce premier lancement, la manette ne sera disponible que sur le Microsoft Store. Toutefois, elle sera disponible ailleurs, par exemple sur Amazon, un peu plus tard en avril. Quoi qu’il en soit, il faudra être prêt à débourser 69.99 dollars pour l’obtenir. C’est le prix annoncé par Microsoft sur sa boutique et il pourrait ne pas changer sur les autres magasins spécialisés.

Bref, tous ceux qui aimeraient avoir ce petit bijou en main devront donc attendre encore au moins deux à trois semaines. Il ne reste plus qu’à espérer que cette nouvelle manette Xbox One soit disponible dans nos contrées au moment de son lancement.

Dernière mise à jour le 2019-03-14 at 18:58 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires