Un smartphone à écran total pour Samsung d’ici 1 à 2 ans

Samsung vise toujours plus loin!

Le borderless, ou la tendance des écrans sans bords, n’est pas près d’être abandonné par les constructeurs de smartphones. Grâce à l’innovation apportée par de nombreux fabricants majoritairement chinois (Oppo, Lenovo ou encore Vivo), le marché des smartphones est de plus en plus enrichi en terminaux à écran total (perfect full-screen). Le plus souvent, ces mobiles utilisent un mécanisme de «trous» (chez Samsung) et «d’encoche» (chez Oppo) pour cacher l’appareil photo frontal et les autres capteurs.

La réponse de Samsung est l’affichage Infinity-O. En effet, la société coréenne a juste percé un trou dans son écran pour loger le capteur photo frontal, comme nous l’avons vu avec la série S10. Quoi qu’il en soit, le fabricant sud-coréen nous réserve bien d’autres surprises pour l’avenir des smartphones Samsung.

Lors d’une interview accordée à l’un de nos confrères, Samsung a affirmé que la firme veut proposer des smartphones full-screen dans un avenir proche, notamment en plaçant le capteur frontal derrière l’écran. En effet, si l’affichage Infinity-O est une réalisation marquante pour la société dans ce domaine, il est assez difficile à réaliser en termes d’ingénierie.

Samsung innove déjà avec son affichage Infinity-O

Bien entendu, ces révélations nous sont parvenues moins d’un mois après l’annonce par Samsung de son dernier produit phare, le Galaxy S10, le premier smartphone de la marque coréenne à se faire «percer» pour son capteur à selfie.

Certes, le CEO de Samsung a qualifié l’affichage Infinity-O du S10 «d’innovation» pour la marque, mais il a aussi suggéré que Samsung envisage à terme de placer le capteur frontal sous l’écran lui-même, ce qui supprimera logiquement le mécanisme du «trou» ou de «l’encoche».

Ce n’est pas la première fois que la marque coréenne nous parle de son intention de produire un périphérique à écran total. Dans une présentation donnée en octobre dernier, la société a affirmé son intention de lancer quatre technologies interdépendantes afin de maximiser la taille des écrans: des scanneurs d’empreintes digitales sous écran, des capteurs photo sous la dalle, des technologies d’affichage à capteur haptique et des haut-parleurs intégrés (du type de l’écran OLED du LG G8).

Il faut avouer que l’idée d’un smartphone à écran total est plutôt alléchante et on a bien hâte de voir si Samsung remportera son pari!

