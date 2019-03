Steam s’offre un relooking total

Steam fait peau neuve.

Lancée il y a quinze ans, la plateforme de jeux vidéo s’offrira cet été une série de chamboulements majeurs. Notamment au niveau du design du site. Avant l’arrivée du bêta test cet été, voici déjà un aperçu de ce qui vous attend.

L’arrivée d’une page d’accueil

Steam s’adapte aux nouvelles tendances en ajoutant à sa plateforme (ou plus précisément à sa bibliothèque de jeux) une page d’accueil pour les utilisateurs. En deux temps trois mouvements, ces derniers pourront voir : si du nouveau contenu a été ajouté pour leurs jeux, si des contenus additionnels ont été mis en ligne, si des évènements spéciaux se préparent dans leur ville, etc.

Les éditeurs prévoient, également, d’envoyer des notifications aux joueurs pour que ces derniers n’aient pas toujours à se rediriger vers la page d’accueil pour pouvoir s’informer des dernières mises à jour ainsi que des évènements à ne pas rater.

Un système de tri automatique

Le changement apporté à la plateforme Steam n’est pas seulement destiné à faire « joli », c’est également et surtout pour assurer une utilisation plus facile. Pour ne pas dépayser le visiteur, la liste des jeux reste sur le côté gauche de l’écran. Mais une petite nouveauté : cette liste sera, désormais, disponible sous forme de « pochettes » sur le panneau principal.

Pour une organisation plus simple et plus rapide, les jeux seront classés automatiquement grâce à un système d’étiquettes. En un clic et grâce à un système de filtre, vous pouvez rassembler, par exemple, tous les jeux de stratégie.

Date de sortie des nouveautés

Pour le moment, Valve, entreprise propriétaire de Steam, n’a pas encore donné de date précise pour la mise à jour de la plateforme. Mais selon les dernières informations, la version bêta sera disponible dans quelques mois.