Dans la guerre des tablettes, Samsung n’a pas encore dit son dernier mot.

Le géant coréen continue d’ailleurs de proposer deux à trois nouveaux modèles par an. 2019 ne fait pas exception puisque les Galaxy Tab S5E et Tab A viennent d’être annoncés, avec une sortie prévue le 12 avril.

Voici ce qu’il faut retenir.

La Galaxy Tab S5E

Avec un poids de 400 grammes, la Galaxy Tab S5E n’entre pas dans la catégorie des tablettes ultra-portables, mais se tourne vers une utilisation sédentaire. Son écran panoramique de 10,5 pouces sera idéal pour les films et vidéos.

Équipée de la technologie SUPER AMOLED, d’un écran qui couvre 82 % de sa surface et d’un son puissant et clair, elle est un petit bijou pour le divertissement. Une caractéristique issue du partenariat de Samsung et AKG. Un autre petit plus : les quatre haut-parleurs sont compatibles avec la norme Dolby Atmos.

Pour l’autonomie, la Galaxy Tab S5E est équipée d’une batterie de 7040 mAh et d’une fonction de charge rapide. Il vous faudra seulement une trentaine de minutes pour que la batterie soit chargée à 50 %. En fonction de vos besoins, vous aurez le choix entre deux modèles : la tablette de 64 Go et celle de 128 Go.

La Galaxy Tab A

La TAB A est une tablette beaucoup plus légère et plus facile à transporter. Avec une épaisseur de 7,5 mm, vous pouvez facilement le ranger dans un sac ou une pochette.

Comme le premier modèle, ce dernier dispose d’une interface One IU. La batterie promet 13 heures de visionnage de multimédias en continu.

La Tab S5E et Tab A seront disponibles en précommande le 27 mars.