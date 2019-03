Le canular sur Twitter qui ne passe pas

« Changer votre année de naissance ne fera pas changer la couleur de votre profil sur Twitter en vert, ni en rose. » C’est en ces mots que Twitter a averti les utilisateurs sur un mauvais canular ayant circulé sur le réseau social.

L’objet de la discorde, le voici :

Oh shit if you set your birthday to 2007 it unlocks a new color scheme wtf 😂😂☠️

— Dwight Fairfield (@VevoRetro) 27 mars 2019