Problèmes de claviers de MacBook : les raisons de la colère

Un problème qui touche.

Depuis l’année 2015 et la sortie des MacBook 12 pouces, les utilisateurs d’Apple ont la possibilité d’acheter des claviers dits « papillon ». Avec une course plus courte, ces claviers permettaient de gagner en finesse sur la machine. Comprenant ô combien cette fonctionnalité pourrait être pratique pour les utilisateurs, la marque à la pomme a décidé de l’intégrer également sur les MacBook Pro à partir de la production de 2016. Oui mais voilà, le clavier est source de plusieurs dysfonctionnements.

Le fiasco industriel

Le clavier papillon connaît donc des problèmes de blocage au niveau des touches. Cette situation a de quoi faire jaser car les machines se vendent très cher. Et même si Apple a revu, à deux reprises, le mécanisme du clavier, jusqu’ici, le problème n’est pas encore résolu. D’ailleurs, la firme ignore sa véritable source.

Si au départ, Apple a affirmé que ce problème ne touchait qu’un nombre limité d’utilisateurs, force est de constater que la situation a une portée beaucoup plus large. Le souci est que les utilisateurs touchés par ce problème sont peu à reporter la situation au service après-vente d’Apple. Et pour cause, une solution consistait à se tourner vers un clavier externe ou à tout simplement attendre que les touches se débloquent.

Plus de 50% des claviers papillon concernés

Ainsi, pour le moment, l’on ignore encore le nombre exact de personnes touchées par ce problème. Toutefois, pour avoir un aperçu du problème, le créateur du Framework Ruby on Rails, a décidé de lancer un sondage auprès de 47 utilisateurs de MacBook dans son entreprise. Et les résultats ont montré que 30 % des ordinateurs ayant ce clavier papillon rencontrent des problèmes.

Pour avoir des chiffres encore plus précis, ce sondage a été reporté sur Twitter et a été spécifiquement adressé aux utilisateurs d’un MacBookPro de 2018. Sur 7.577 votes, 53 % affirment avoir un problème de clavier. Espérons qu’une réparation est à prévoir sur la quatrième génération de clavier papillon, s’il y en a une.

C’est connu, les papillons ont la vie courte.