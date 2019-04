«Street Fighter III» : une nouvelle vidéo du match historique de 2004

Que vous soyez un grand fan de jeux vidéo ou que vous êtes curieux des dernières actualités qui concerne les jeux, vous avez certainement déjà entendu parler du jeu à succès Street Fight de Capcom. Rassemblant les joueurs adeptes du monde entier, il existe même des compétitions internationales qui se déroulent annuellement. En 2004, un match important avait fait le tour de la toile. Se déroulant lors de la demi-finale de l’Evo, ce combat légendaire fait encore parler de lui actuellement et si vous aviez raté cela ou que vous souhaitez y revenir, Kotaku a déniché pour le plus grand bonheur de tous de nouvelles images qui nous plongent une fois de plus lors de ce moment épique.

Ken VS Chun-Li

Retournons quelques années en arrière ou plus précisément en 2004. Nous sommes en Californie, lors de la demi-finale du jeu de combat Street Fighter: 3rd Strike lors de l’EVO. Les deux adversaires qui s’affrontent : les grands noms de Street Fighting, Daigo Umehara et Justin Wong. Des milliers de spectateurs étaient présents pour ce combat, mais ils ne savaient pas que ce serait un combat dont on parlerait encore quelques années plus tard. Que s’est-il passé ? En fait, durant le combat, Daigo « The Beast » Umera, qui jouait avec Ken, était dans une mauvaise posture, et pour cause: Wong, qui jouait avec Chun-Li, avait un grand élan sur lui.

Une revirement de situation inattendu

Mais Daigo ne s’est pas laissé abattre. Si d’autres joueurs avaient déjà abandonné, lui, il ne l’a pas fait, et heureusement! Rassemblant toutes ses forces, Daigo a fait vivre aux spectateurs un vrai coup de théâtre et a paré, avec une grande élégance, plus de 15 coups consécutifs que lui lançait son adversaire Wong. Une scène typique, diriez-vous ? Eh ben non, parce que Daigo n’avait, à ce moment, qu’un seul point de « Vitality ». Un véritable exploit que les spectateurs ont salué et que nous continuons à apprécier 15 ans plus tard.

Même si ce combat spectaculaire date déjà d’une dizaine d’années, la sensation que l’on a au moment de le voir reste toujours la même. Avec cette vidéo de Kotaku, ce moment emblématique revient à la Une. Nostalgie assurée !

