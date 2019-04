Amazon Music : bientôt une offre gratuite ? 

De la musique gratuite, on aime ça!

Actuellement, Spotify tient la place numéro un sur le marché du streaming musical, mais sa place serait-elle menacée ? Depuis toujours, Amazon n’a jamais caché son envie de conquérir le marché du grand Spotify. Pour le moment, ce dernier ne voit pas vraiment Amazon comme une grande menace, et pour cause; le géant américain compte actuellement 20 millions d’abonnés à Amazon Music contre 96 millions d’abonnés payants pour le premier. Mais Amazon a une idée pour combler le vide : proposer une offre gratuite, selon Billboard.

Gratuite, mais avec quelques limites

Selon les informations communiquées par Billboard, Amazon serait bientôt prêt à décliner son offre musicale en une version gratuite, sauf que la plateforme penserait à inclure des pages publicitaires dans les playlists audio. Par conséquent, la plateforme pourra continuer à financer les artistes comme le fait déjà la plateforme de streaming Spotify. Grâce à cette proposition d’offre gratuite, Amazon s’attend à ce que plus d’utilisateurs veuillent s’y inscrire. Cette version aura pour but de pousser les utilisateurs vers les abonnements payants, ce qu’ont déjà fait près de 96 millions d’abonnés. Bien évidemment, cette version gratuite aura quelques limites. Par exemple, les abonnés aux comptes payants et aux comptes gratuits n’auront pas le même catalogue. Cette information n’a pas encore été officielle, mais selon les bruits qui courent, l’offre gratuite est à destination des utilisateurs d’Alexa et les enceintes connectées d’Amazon, du moins pour commencer. C’est une manière d’atteindre en une seule stratégie deux grands objectifs : écouler les enceintes Écho et augmenter le nombre d’abonnés payants à Amazon Music.

Amazon Music, une offre à quatre volets

Pour le moment, le service de musique en streaming est accessible pour les utilisateurs qui optent pour une des quatre offres proposées par Amazon. La première offre est Amazon Music Unlimited, qui elle-même se décline en trois offres : Famille pour 15 euros, Individuelle pour 10 euros et Écho pour 4 euros en abonnement mensuel. Pour ceux qui ont opté pour Prime, Amazon Music est disponible dans une version lite comprenant près de deux millions de titres pour une écoute de 40 heures par mois. L’offre gratuite est donc une opportunité pour les utilisateurs.

L’offre d’Amazon Music pourrait s’avérer très alléchante, à condition que la publicité ne vous dérange pas outre mesure durant votre écoute.

