PlayStation 5 : « un prix attractif », selon son architecte 

Les premières caractéristiques de la PlayStation 5 ont été officialisées. Au rendez-vous : audio 3D, S SSD, les puces AMD Ryzen et AMD Navi, le lecteur de médias physiques, etc. Et même si la date de sortie n’est prévue qu’en 2020, on peut déjà sentir la marque du produit haut-de-gamme. Mark Cerny, l’architecte de la PS5, donne plus de détails concernant le prix.

Pour de plus amples informations sur la grille tarifaire, Peter Rubin, un journaliste a réussi à obtenir un rendez-vous avez Marc Cerny. Et si l’entretien s’est tourné principalement sur les caractéristiques de la console, le journaliste n’a pas oublié la question la plus importante : le prix. La réponse de ce dernier a été publiée sur le compte Twitter de Peter Rubin :

Me: There’s always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.

(cont’d)

— Peter Rubin (@provenself) 16 avril 2019