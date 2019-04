Pourquoi Instagram veut masquer le compteur de « likes »

Le compteur de likes fait partie intégrante d’Instagram depuis sa création. Source de compétition, il a donné naissance, entre autres, à la liste annuelle des posts les plus aimés de la plateforme. Mais d’après la fameuse experte Jane Manchun Wong, les dernières mises à jour d’Instagram pourraient supprimer à jamais ce compteur de likes. Explications.

Bientôt la fin du compteur de likes sur Instagram ?

Si cette suppression n’a pas encore été officialisée, Jane Manchun Wong a pu mettre la main sur les premières traces effectives du code de la mise à jour. Et on remarque que le nombre de likes n’est plus affiché sur les publications. On y voit également une précision d’Instagram selon laquelle seul le propriétaire du post pourra voir le nombre de personnes ayant aimé ses publications.

Une manière d’éviter comparaisons et compétition entre utilisateurs. Selon certaines recherches, Instagram provoquerait en effet chez les utilisateurs un sentiment de solitude, d’infériorité, voire de dépression. La raison est que les utilisateurs « lambda » seront tentés de comparer leur vie aux utilisateurs ayant une vie de rêve, et leur nombre de likes sur un post.

Certes, si le nombre de likes en lui-même n’est pas la seule cause du problème. force est de constater qu’il contribue grandement à ces effets néfastes sur l’utilisateur. Certains développeurs affirment même que la suppression des outils de « like » contribuera grandement à un usage plus sain des réseaux sociaux.

Reste à savoir si influenceurs sont de cet avis.