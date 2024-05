Les retours de Homeworld, Prince of Persia, Paper Mario et Hellblade: voici les jeux à surveiller en mai !

Déjà le mois de mai avec ses températures plus chaudes et ses tulipes ! Or, si la mauvaise mété se pointe le bout du nez, bien des nouveaux jeux vous permettront de passer le temps devant votre écran. Ainsi, en plus du retour d’une franchise longtemps disparue et d’un Prince of Persia dans un nouveau genre de jeu, les fans de Hellblade auront finalement droit à la seconde aventure de la tourmentée Senua. Autrement, les vieux fans de Paper Mario pourront enfin mettre la main sur le remake de l’un sinon du meilleur jeu de la série !

Homeworld 3

Date de sortie: 13 mai 2024

Sur: PC

Après plusieurs années de retard, nous devrions finalement pouvoir jouer au troisième opus de la vieille série Homeworld. Or, plutôt que de proposer une suite en bonne et due forme, Homeworld 3 servira de reboot à la franchise. Faut-il rappeler que le premier opus date de 1999 et qu’une cure de rajeunissement ne fera pas de tort à la saga !

Homeworld 3 se déroulera une fois de plus dans l’espace et mettra en scène une campagne solo complète, cela ayant été demandé par les fans plutôt que de voir le contenu solo dilué au profit d’un mode multijoueur. En plus d’un robuste mode balistique similaire à celui des autres opus, le jeu mettra de l’avant d’immenses structures spatiales qui permettront aux petits vaisseaux de s’y cacher.

À noter que parmi les modes multijoueur, un mode coopératif mêlant le style de Homeworld au roguelike sera aussi offert.

The Rogue Prince of Persia

Date de sortie: 14 mai 2024

Sur: PC

Youssef vous en parlait récemment dans son aperçu. En effet, après un plongeon dans le metroidvania avec Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft amènera sa populaire série dans le roguelite avec The Rogue Prince of Persia.

Englobé dans un univers visuel de style bande-dessinée, le jeu vous permettra de personnifier un autre prince de Perse qui devra sauver sa contrée de l’invasion des Huns. En chemin, vous devrez combattre une variété d’ennemis et bouger de façon acrobatique pour éviter toutes sortes de pièges. En plus de pouvoir manipuler le temps, vous aurez l’occasion d’améliorer l’arsenal du prince en trouvant des coffres ainsi qu’en retournant à un hub central nommé l’Oasis.

Senua’s Saga: Hellblade II

Date de sortie: 21 mai 2024

Sur: Xbox Series S/X, PC

Très attendu par les fans de la première aventure de Senua, Hellblade II poursuivra l’aventure de la guerrière aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ainsi, en plus de plonger plus profondément dans la psyché de l’héroïne, le jeu mettra davantage en valeur des éléments de la mythologie scandinave ayant servi à sa création.

Par ailleurs, bien que cette seconde aventure de la saga Hellblade reprendra des éléments de son prédécesseur telles que les runes et la mort permanente, le système de combat sera beaucoup plus approfondi et complet. À cet effet, le designer des combats du jeu, Juan Fernandez, a indiqué que seules 20 personnes ont contribué au développement du premier titre, ce qui n’a pas permis de réaliser des combats aussi aboutis que ce que Ninja Theory aurait souhaité. Le studio a fortement accentué ses effectifs pour cette suite, ce qui, selon Hernandez, devrait se voir à travers la qualité de ses combats.

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Date de sortie: 23 mai 2024

Sur: Nintendo Switch

On le demandait depuis un bon moment et Nintendo nous a finalement écouté ! En effet, le jeu que plusieurs considèrent comme le meilleur Paper Mario jusqu’à aujourd’hui aura finalement droit à son remake dans quelques semaines !

En plus d’un visuel HD fortement retravaillé, cette réédition de Paper Mario: The Thousand-Year Door offrira quelques améliorations lui permettant d’entrer dans le jeu de rôle contemporain. En outre, vous y retrouverez des tuyaux pour effectuer des voyages rapides entre les régions du monde ainsi qu’un nouvel anneau pour changer de partenaire en un clin d’oeil. De plus, un badge à équiper vous donnera l’occasion de jouer avec la musique de l’époque tandis que de nouvelles astuces seront intégrées au récit pour ceux n’ayant pas plongé dans l’aventure d’origine sur GameCube.

Autres sorties notables: