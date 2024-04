Nous avons joué à “The Rogue Prince of Persia” en avant-première!

Ubisoft a dévoilé aujourd’hui “The Rogue Prince of Persia”, un jeu d’action-plateforme roguelike mettant en vedette le célèbre prince connu pour ses acrobaties et son agilité légendaires. Nous avons eu le privilège de tester en exclusivité ce jeu prometteur pendant 30 minutes lors d’un événement Ubisoft.

Développé en externe par le studio bordelais Evil Empire, expert dans le domaine de la roguelite, le jeu propose une expérience immersive en 2D. Disponible en Early Access sur Steam à partir du 15 mai 2024, “The Rogue Prince of Persia” promet une offre de gameplay solide, avec un contenu évolutif au fil du temps.

“The Rogue Prince of Persia” : L’alliance entre l’action de Dead Cells et l’univers acrobatique de Prince of Persia

Tout a commencé par une idée lancée par un membre de l’équipe d’Evil Empire. L’idée générale était la suivante : “Imaginez si nous pouvions prendre les éléments de gameplay captivants de Dead Cells et les transposer dans l’univers de Prince of Persia, créant ainsi un jeu de type rogue-like”. Après quelques discussions animées, la conversation est revenue à cette idée intrigante. C’est ainsi que le concept du Rogue Prince of Persia a commencé à prendre forme, mêlant l’action intense et le défi tactique de Dead Cells à l’atmosphère envoûtante et aux mécanismes acrobatiques caractéristiques de la série Prince of Persia.

L’histoire de ce Prince of Persia

L’histoire narre l’invasion imminente de la capitale et de tout le royaume par les redoutables Huns, qui utilisent une sombre magie chamanique corruptrice. Pour stopper cet acte sinistre, vous endosserez le rôle du Prince, qui, par un étrange coup du sort, a mené une vie de paria, un véritable rogue. Un pouvoir secret et commode lui a permis de prendre de grands risques pour parfaire ses compétences en acrobatie et en combat dans sa jeunesse, faisant de lui un redoutable guerrier. Cependant, cela l’a rendu fort en compétence mais faible en stratégie, et ses actions impulsives ont déclenché l’invasion hunne menée par le redoutable roi Nogai, maître de la magie noire.

Inconscient au début de l’invasion, le Prince se réveille dans une oasis cachée près de la ville. Soutenu par de vieux et nouveaux amis, le Prince doit surmonter ses lacunes, regagner la confiance de sa famille et les sauver, ainsi que son peuple pour devenir le héros qu’il a toujours voulu être.

Un Prince avec de nouvelles compétences

Dans ce nouveau volet de la saga Prince of Persia, un jeu d’action-plateforme en 2D de type rogue-like, vous aurez l’occasion de maîtriser l’art emblématique de la course murale et des acrobaties pour surpasser vos ennemis et découvrir de nouvelles voies d’attaque dans une expérience de combat et de plateforme fluide et rapide.

La course murale est un élément emblématique de la série Prince of Persia, et dans notre jeu, nous voulions en faire le point central de l’expérience de traversée et de plateforme. Elle est essentielle pour franchir les obstacles, atteindre des hauteurs inaccessibles autrement et manœuvrer habilement autour des ennemis.

Sans la course murale, il serait impossible de traverser les divers lieux que le prince explore sur son chemin vers le palais au cœur de la ville. Que ce soit à travers un aqueduc ou des jardins sauvages, le prince doit utiliser toute son agilité acrobatique pour trouver un chemin sûr. Bien entendu, aucun jeu Prince of Persia ne serait complet sans ses pièges redoutables, et les niveaux de scies ou de sols qui s’effondrent au moindre faux pas.

En plus de la course murale, le prince peut exécuter toute une gamme de mouvements acrobatiques, tels que des roulades, des sauts et des attaques aériennes, pour naviguer à travers les niveaux et affronter les ennemis. Ces mouvements exigent une synchronisation précise pour être exécutés correctement, ajoutant ainsi une dimension de profondeur à la jouabilité.

En parlant de combat, le Rogue Prince of Persia propose un système de combat fluide et rapide, mettant l’accent sur la fluidité des mouvements et la réactivité. Le prince peut utiliser diverses armes et compétences pour affronter ses ennemis, les combinant pour créer des combos dévastateurs. Chaque ennemi a des schémas d’attaque uniques, donc le timing et la stratégie sont essentiels pour les vaincre.

Une expérience qui nous a donné l’envie d’en voir plus

Dans notre expérience avec la démo de Prince of Persia, nous avons plongé dans les premiers moments de l’histoire du Prince. Après avoir survécu à l’invasion de la ville par les forces d’Azurozes, le Prince se lance dans une quête pour les arrêter. La démo propose un tutoriel pour se familiariser avec les mouvements acrobatiques et les combat. Nous avons eu l’opportunité de découvrir un niveau de plateforme et d’affronter le premier boss.

La démo comprend des éléments narratifs et une variété d’armes à utiliser et à améliorer. Nous avons également pu explorer des salles de défi terrestres pour obtenir de nouvelles armes.

À noter qu’en cas de décès, le joueur retourne à l’oasis, qui sert de hub pour se préparer à la prochaine tentative.

Dans la démo de The Rogue Prince of Persia, les combats nous ont paru particulièrement exigeants et complexes. Chaque ennemi rencontré semble avoir été soigneusement conçu pour nécessiter une approche tactique unique. Pour venir à bout de ces adversaires redoutables, il est apparu crucial de prendre le temps d’analyser la situation et d’adopter une stratégie réfléchie.

Ce qui rend ces affrontements si stimulants, c’est la nécessité de varier les attaques et les approches. Se contenter d’une seule tactique n’est généralement pas suffisant ; il faut être prêt à ajuster sa stratégie en fonction des réactions des ennemis et de l’évolution de la situation. La patience et la précision sont essentielles pour réussir, car un mauvais timing ou une erreur d’évaluation peuvent rapidement conduire à l’échec. En fin de compte, la démo de The Rogue Prince of Persia offre une expérience de combat exigeante mais gratifiante pour ceux qui sont prêts à relever le défi.

À noter que la démo que nous avons joué n’est pas entièrement représentatif du jeu final, qui était encore en développement et continuera à être amélioré grâce aux retours recueillis.

Un pari risqué mais calculé !

Nous avons été enchantés par notre première expérience avec “The Rogue Prince of Persia”. Cette démo nous a permis de plonger dans l’univers captivant du Prince de Perse et de découvrir un jeu d’action-plateforme roguelike prometteur. Nous avons particulièrement apprécié les mécaniques de jeu fluides et rapides, ainsi que les combats exigeants et tactiques. La variété des mouvements acrobatiques et des armes disponibles ajoute une dimension de profondeur à l’expérience de jeu. Nous sommes impatients de voir ce que l’avenir réserve à ce titre prometteur et nous attendons avec impatience sa sortie en Early Access sur Steam le 15 mai 2024.