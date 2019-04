Les AirPods 3 d’Apple sortiraient en fin d’année : les nouveautés prévues

À peine a-t-on eu le temps de découvrir la deuxième génération d’AirPods qu’Apple prévoit déjà, selon DigiTimes, de commercialiser les AirPods 3. Une sortie qui pourrait se faire d’ici la fin de l’année. Au rendez-vous : quelques nouveautés notables qui ne laisseront pas les adeptes de marbre. Le site a même réussi à mettre la main sur les fonctionnalités « éventuelles » que pourra proposer cette troisième génération d’écouteurs sans fil.

Une sortie pour Noël ?

Pour le moment, aucun communiqué officiel n’a encore été publié par Apple quant à la sortie imminente des AirPods 3 pour la fin de l’année, soit à Noël selon les spécialistes. Et pourtant, on peut avoir une confirmation de la sortie des AirPods 3 par le site média taïwanais Digitimes. Donc certes, cette information reste encore une simple rumeur, pour le moment, mais l’analyste Ming-Chin Kuo l’a également confirmé on disant qu’Apple avait préparé cette sortie pour fin 2019 ou début 2020. Il y a donc de fortes chances qu’on retrouve la troisième génération d’AirPods sous le sapin.

Quelques nouveautés des AirPods 3

DigiTimes a publié un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui attendent les nouveaux adeptes. L’on pourra, par exemple, s’attendre à l’arrivée d’une batterie beaucoup plus performante ou encore une option de réduction de bruit active plus efficace. Sur les précédentes générations, les consommateurs se sont un peu plaints de l’absence de ces deux options qui pourtant sont d’une importance capitale.

Si l’on se réfère à d’autres rumeurs circulant depuis quelques années, une résistance à l’eau pourrait également être au rendez-vous. Tout comme les derniers modèles sur le marché, le fabricant sera et restera donc Inventec et Luxshare Precision. Côté design, il y a de fortes chances qu’un modèle noir soit également disponible.

Plus d’informations à venir.

