Samsung Galaxy Fold : iFixit attribue une note abyssale au smartphone pliable

iFixit : un site expert en démontage, au sens propre comme au figuré. Le site spécialisé, c0mme son nom l’indique, dans le décorticage et la réparation des appareils hi-tech, vient de faire une nouvelle victime : le Samsung Galaxy Fold. Après un méticuleux déboyautage de la bête, iFixit est catégorique : le smartphone pliable mérite la note abyssale de 2/10.

Au-delà de la qualité du téléphone, c’est le degré de réparabilité du Galaxy Fold que vient sanctionner cette note. En cause : l’utilisation récurrente de colle pour fixer les différents composants du smartphone, qui le rendent quasiment impossible à réparer. Seule solution : passer par l’assistance (coûteuse) de Samsung.

Toujours en cause, selon iFixit : l’écran du Galaxy Fold

Autre problème, presque plus grave puisque il touche à l’essence même du Galaxy Fold : la pliure au niveau de l’écran. iFixit a en effet noté un interstice de 7mm à l’endroit où les deux panneaux se séparent. Assez pour y glisser un petit objet, comme ci-dessous un pic de guitare.

Mais plus que des objets, c’est de la poussière ou de l’eau qui pourrait tout à fait passer par l’interstice. Une éventualité que n’a pas manqué de souligner iFixit. Car derrière la pliure, c’est la dalle elle-même qui est exposée, et en cas d’intrusion, on peut facilement imaginer les dommages provoqués.

Rappelons qu’après la pluie de critiques qu’a subi le Galaxy Fold lors de la première phase de tests, Samsung a décidé de repousser sa sortie à une date non précisée. Pour un téléphone censé révolutionner le marcher, ça commence à faire beaucoup. Espérons que Samsung saura redresser la barre.