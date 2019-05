Google : comment supprimer automatiquement votre historique et vos données personnelles

Google a décidé de vous faciliter la vie. Et une fois n’est pas coutume, le moteur de recherche va vous aider à protéger vos données personnelles. D’ici quelques semaines, il sera possible de supprimer automatiquement les données de localisation et votre historique d’activité sur le web. Merci Google.

Avec une réglementation de plus en plus sévère en matière de données personnelles, les grands du web sont forcés d’agir. C’est la firme de Mountain View elle-même qui a annoncé ses nouvelles mesures dans un billet de blog. En allant dans la section « Mon activité » de son compte Google, une nouvelle option apparaîtra d’ici quelques semaines. Alors que l’on pouvait déjà tout supprimer manuellement au moment voulu, cette nouvelle option offre deux nouvelles possibilités : effacer automatiquement au bout de 3 ou 18 mois.

Pas d’autre option, pas de possibilité permanente, pas d’entre-deux, c’est 3 ou 18 mois, point.

Comment activer la suppression automatique d’historique Google ?

Pour activer la suppression automatique (donc pendant 3 ou 18 mois), il suffit d’aller dans les paramètres d’activité Google :

Soit depuis un navigateur web

Puis en passant par :

Données et personnalisation Activité sur le web et les applications



Soit depuis votre smartphone

Voici les étapes à suivre :

Réglages Google Compte Google Données et personnalisation Activité sur le web et les applications



Une option de suppression automatique s’affichera. Il faudra l’activer, puis de choisir entre 3 et 18 mois.