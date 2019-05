Un Galaxy S10 5G prend feu, les problèmes de Samsung continuent

La version 5G du Galaxy S10 est désormais disponible dans certains pays, dont la Corée du Sud et la Suisse. Si le Galaxy Fold a été pointé du doigt à maintes et maintes reprises, c’est aujourd’hui le tour du fameux Galaxy S10 5G de faire l’objet des critiques. Un internaute sud-coréen a publié une photo, mardi dernier, relatant que son téléphone aurait pris feu, sans aucune raison apparente.

Le Galaxy S10 5G en feu

L’internaute concerné aurait seulement posé son Galaxy S10 5G sur une table et quelques minutes plus tard, l’aurait retrouvé complètement calciné. Voici un extrait de son témoignage donné à nos confrères de l’AFP :

« Mon smartphone était sur la table quand j’ai commencé à sentir une odeur de brûlé et apercevoir de la fumée s’en échapper. Il a fallu que je le laisse tomber quand je l’ai touché, car il était devenu beaucoup trop chaud. »

Pour le moment, il est encore difficile de confirmer ce témoignage. Mais l’histoire a déjà été partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux et sur les différents sites d’information.

Une réaction « enflammée » de Samsung

Bien évidemment, avec un partage aussi massif, l’histoire n’a pas tardé à arriver aux oreilles du fabricant coréen. Et ce dernier veut rassurer les consommateurs : « Nous avons récupéré le produit et nous avons lancé une inspection externe et une inspection aux rayons X. Mais les traces externes sont évidentes. Nous ne trouvons pas de défauts au produit. Cet incendie peut avoir été causé par un impact externe ».

Mais alors, qui croire ? Heureusement, pour le moment, aucun cas similaire n’a encore été reporté.