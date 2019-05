Une première TV Huawei intégrant la 8K et la 5G Huawei est lancée et elle ne s’arrêtera pas en marche ! Après avoir raflé la deuxième place sur le marché des smartphones, le géant chinois a l’intention de s’attaquer à un tout autre domaine dans lequel ses concurrents, principalement Samsung, ont déjà une place importante : celle de la télévision. Et avec des caractéristiques impressionnantes et innovantes, c’est une sacrée entrée en scène que nous prépare Huawei. Attendue pour cette année, cette première télévision 8 K serait équipée d’une connexion 5G.

Une TV 5G signée Huawei

Prochain projet à grande envergure d’Huawei : la commercialisation d’un téléviseur 8K équipé d’une connexion 5G pour 2019. Avec des caractéristiques, que l’on ne retrouve pas encore sur tous les grands téléviseurs, ce futur joujou de la marque chinoise offrira aux utilisateurs la possibilité de tous les contenus sur la toile sans avoir besoin d’une connexion filaire. Donc, adieu la fibre et les câbles. Si l’on se réfère aux informations données par Nikkei, l’appareil pourrait également servir de routeur Wi-Fi pour son utilisateur. Ainsi, à partir de son téléviseur, il sera possible d’avoir de la connexion sur diverses machines à la maison.

Et Huawei ne fait pas les choses à moitié. Grâce à une définition seize fois plus importante que la Full HD (oui, vous avez bien lu : seize fois plus importante), la qualité est au rendez-vous. Le débit, quant à lui, sera également à l’image de ce produit haut de gamme. Autre fonction qui ne laisserait certainement pas les grands cinéphiles de marbre : la possibilité d’accéder à des contenus aux formats atypiques comme les vidéos à 360 °.

Concurrent direct de Samsung… dans tous les domaines

Depuis le début de cette année, Huawei a montré son envie de dépasser le succès et de prendre la place de Samsung en tant que numéro un sur le marché des smartphones. Mais on ne s’attendait pas à ce que le géant chinois aille s’attaquer à la marque coréenne sur un autre secteur. Si Samsung est actuellement numéro un du marché du téléviseur, l’arrivée de la première télévision de Huawei changera-t-elle la donne ? Pour rappel, le coréen a déjà mis sur le marché un téléviseur 8K, vendu à 5000 dollars. Mais contrairement au futur téléviseur du chinois, ce dernier ne dispose pas de la connexion 5G.

