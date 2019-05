Microsoft Edge : Chromium intégré, bloqueur de pubs, toutes les caractéristiques

En décembre 2018, Microsoft annonçait vouloir utiliser Chromium comme base pour son nouveau navigateur web Edge. Chose promise, chose due. Aujourd’hui, la firme de Redmond vient d’annoncer l’arrivée de plusieurs grandes nouveautés sur son navigateur. Sans grande surprise, l’on peut donc voir la présence du fameux Chromium, intégré directement dans le navigateur. On retrouve également d’autres fonctionnalités attendues par les utilisateurs, dont le bloqueur de publicité, ainsi que quelques traqueurs.

Microsoft Edge pense à la vie privée des utilisateurs

Durant la conférence Build, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés. Outre le grand changement pour son jeu à succès Minecraft, la firme a également affirmé qu’elle voulait renforcer ses engagements dans la vie privée des utilisateurs de son navigateur. C’est dans cet objectif que ce dernier a décidé de mettre en place plusieurs nouveautés sur Microsoft Edge.

Disponibles en téléchargement, toutes ces fonctionnalités opéreront sur la nouvelle version du navigateur, basé sur Chromium, comme annoncé depuis plusieurs mois.

Des bloqueurs de publicités et traqueurs

La nouvelle mise à jour du navigateur intègrera nativement un bloqueur de publicités et de traqueur. Concrètement, lorsqu’un utilisateur sera sur une page, Microsoft indiquera que « les sites utilisent les cookies et les scripts pour stocker des données et personnaliser votre expérience » et ajoute, ensuite que « les traqueurs utilisent ces cookies et ces scripts pour vous afficher des publicités ciblées ».

Dans sa version par défaut, le bloqueur agira sur trois niveaux. Bien évidemment, il sera possible d’ajouter de manière manuelle une liste blanche et une liste noire les sites que vous souhaitez. L’utilisateur pourra alors choisir les publicités qu’il veut afficher et ceux qu’il veut bloquer.

Le retour d’Internet Explorer

Pour certaines entreprises n’ayant pas mis à jour leurs sites internes, l’utilisation d’Internet Explorer est encore nécessaire. Pour répondre aux besoins de ces derniers, Microsoft a décidé d’intégrer un mode « Internet Explorer » immédiatement dans son nouveau navigateur. Il suffit de passer par un onglet pour basculer vers ce navigateur ancien.

