Samsung dévoile deux capteurs photo de 64 mégapixels, du jamais vu !

Les performances photo des smartphones modernes se rapprochent de plus en plus des appareils photo professionnels. Comprenant l’engouement du grand public pour la puissance de prise de vue, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer les capteurs les plus puissants du marché. Au moment où vous lisez ces lignes, la référence en termes de capteur photo est de 48 mégapixels. Mais Samsung s’apprête à passer cette barre avec un capteur de 64 mégapixels pour les smartphones ISOCELL Bright GW1.

Un pro de la photo signé Samsung

Samsung décide de frapper fort cette fois-ci ! En plus de proposer un appareil photo de 64 mégapixels, le groupe coréen a également eu la brillante idée de donner à ce smarpthone un capteur de 0,8 micron. Pour rappel, les capteurs de l’iPhone XS, du Google Pixel 3 et du Samsung Galaxy S10 sont de 1,4 micron.

Pour les néophytes, précisons que plus le pixel est grand, plus il capte la lumière et par conséquent, plus la performance est bonne. Mais vous vous dites alors que cette ouverture n’est pas suffisante pour se retrouver sur le même rang que ses concurrents ? C’est vrai ! Sauf que la firme coréenne a une arme secrète : la technologie Tetracell intégrée directement sur le capteur. Son objectif est de permettre de fusionner 4 pixels en un.

La photo ne sera donc pas en 64 mégapixels, mais en 16, avec une taille de pixels de 1,6 micron. Soit le meilleur du marché, pour le moment.

De bonnes performances en basse luminosité

Même en basse luminosité les performances de cet appareil photo ne changent pas. D’ailleurs, les photos de nuit, par exemple, seront similaires aux clichés pris de jour sur certains capteurs haut de gamme.

La plus grande amélioration que prévoit Samsung se situe surtout sur le HDR. Si la gamme dynamique des capteurs classiques est de 60 dB, celle de GW1 atteindra les 100 dB.

