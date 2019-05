Avec Android /e/, voici les smartphones anti-Google

Vous en avez marre de Windows ? Vous pouvez très bien vous tourner vers une autre alternative grâce à GNU ou Linux, sur votre ordinateur. Mais sur téléphone, le choix n’est pas aussi vaste. D’ailleurs, il se résume, à quelques exceptions près, à deux grands noms de la technologie : Apple et Google. Mais les choses pourront changer rapidement avec l’arrivée d’Android /e/.

Créé par un développeur français, Gaël Duval, ce nouveau venu dans le monde du smartphone permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une ROM alternative Android et qui selon les estimations pourront faire, rapidement, de l’ombre à Apple, Google et même Microsoft.

Les smartphones sous Android /e/

Nous avons donc assisté à un lancement beta de /e/. Et à ce moment, c’est une vingtaine de modèles de smartphone qui est compatible avec le nouveau système d’exploitation. Aujourd’hui, c’est plus de 80 appareils qui auront la chance de bénéficier de /e/.

Parmi les modèles qui viennent s’ajouter à cette liste, on voit plusieurs grands noms, dont les smartphones Google, Motorola, OnePlus, Samsung et Xiaomi (Essential Phone, Pixel 2, One Plus 5T, Xiaomi MI Mix 2S, Pocophone F1 et bien d’autres encore). La plupart des utilisateurs pourront donc profiter des avantages promis par le développeur français derrière cette création. Ce n’est pas tout, les initiateurs du projet comptent également lancer des smartphones commercialisés directement avec /e/ comme système d’exploitation initiale. Une idée qui permettra de rendre l’accès à ce logiciel plus simple et plus rapide.

Les premiers smartphones Android sans Google

Ces premiers smartphones sans Google ne sont autres que les Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus en reconditionnés. Si cela vous tente, vous devez économiser, d’ici là, entre 279 € à 549 €. Mais comment faire pour être des premiers à en profiter ? C’est simple, redirigez-vous vers le site officiel de E Foundation et remplissez le formulaire d’inscription. Cela vous permettra d’être averti dès que les premières vagues de ces premiers smartphones Android sans Google seront mises en vente.

Vous vous en doutez, cette technique permet surtout de mesurer l’intérêt des consommateurs avant de se lancer dans le grand bain du marché des smartphones. Mais avant de vous décider à tourner les dos à Android et l’iOS d’Apple, vous pouvez passer par la phase « test », grâce à la version bêta disponible depuis le mois de septembre dernier en téléchargement.

