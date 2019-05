En 2017, à la sortie de l’iPhone X, Apple s’est placé en grand défenseur du sans-fil. Les smartphones seront sans-fil ou ne seront pas. Conséquence directe : l’absence de port, qui permettra de garder les lignes bien soignées du design de l‘iPhone. Aujourd’hui encore, la marque doit encore faire face aux critiques quant à la décision d’annuler définitivement son AirPower. Mais Apple prévoit d’intégrer directement la recharge sans fil à son iPhone XI.

Une fois de plus, le site Bloomberg nous apprend des informations croustillantes, avant même la confirmation de la date de sortie des iPhone. D’après Mark Gurman et Debby Wu, Apple a l’intention d’intégrer une nouvelle génération de SoC Apple A13 (SoC, ou Systems on a chip qui permettent de délivrer des performances de calcul brutes et graphiques de haut vol, ainsi que des dispositifs de sécurité) au sein des trois nouveaux iPhone de 2019 : les fameux iPhone XI, iPhone XI Max et pour finir, le successeur de l’iPhone XR.

Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzX

