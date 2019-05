Translatotron : Google lance la traduction directe de voix à voix

Qui n’a jamais utilisé l’outil de traduction de Google ? Pour permettre de simplifier encore plus le quotidien des utilisateurs, les équipes de recherche de la firme californienne viennent de présenter un nouveau système de traduction instantanée, qu’elles ont baptisé Translatotron. À la différence de l’outil de traduction classique, celui-ci a la capacité d’imiter la voix du locuteur initial. Explication.

Comment Translatotron montre la « voix »

C’est par le biais d’un billet de blog que Google a présenté au grand public sa nouvelle innovation. Celle-ci est le fruit du travail des équipes de recherche en intelligence artificielle du géant américain. Dans les lignes écrites par l’entreprise, l’on peut voir qu’il s’agit d’un outil totalement inédit : « Il s’agit du premier outil capable de traduire du contenu oral directement d’une langue vers une autre ». Chose encore plus inédite : les utilisateurs n’auront pas à passer par une transcription écrite.

Dans son utilisation initiale, l’outil de traduction requiert une transcription en texte pour une traduction efficace. Même pour une traduction orale, le système demandait toujours du texte avant de pouvoir offrir la traduction faite par une synthèse vocale. Petit bémol : ces différentes étapes induisent très souvent en erreur. Translatotron, quant à lui, prend une entrée vocale et la traite comme un spectrogramme (représentation visuelle des fréquences) pour pouvoir générer un nouveau spectrogramme dans une langue cible.

Résultat : la traduction et beaucoup plus rapide et les risques d’erreurs sont moindres.

Des résultats plus proches de la langue à traduire

Cette simplification des étapes est déjà un grand pas en avant. Mais Google ne s’est pas arrêté là. Les initiateurs du projet ont également pensé à une meilleure gestion des mots qui n’ont pas besoin d’être traduits (comme les noms par exemple) mais également la conservation de l’intonation, du timbre vocal et de la cadence. Pour l’heure, la date de sortie n’a pas encore été dévoilée.