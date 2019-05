Test : que vaut réellement le catalogue du PS Now ?

Sony est une des premières marques à avoir su surfer sur la tendance du cloud gaming, marché en perpétuelle évolution. C’est début 2017 que les joueurs du monde entier ont pu commencer à profiter de PlayStation Now. Après plusieurs mois en mode bêta-test, le service est aujourd’hui ouvert au grand public. Ce qui mérite, bien évidemment, un test. Mais avant de passer en revue la première prise en main de ce service, il convient de définir le pourquoi du comment du PS Now.

PS Now : première prise en main

Si vous êtes propriétaire d’une PlayStation 4, vous avez certainement déjà remarqué l’onglet qui mène vers PlayStation Now. Il s’agit, en effet, d’une application disponible sur les consoles Sony, mais également sur Windows. Contre un abonnement (que ça soit mensuel ou annuel), Sony vous propose plus de 750 jeux PS4 et PS3 à la demande. Et si la liste des jeux ne vous satisfait pas, vous aurez également la possibilité de bénéficier de nouveaux titres tous les mois.

Lors du tout premier lancement de l’application, Sony donnait la possibilité aux utilisateurs de profiter de 7 jours d’essai pour se faire une idée et pour se familiariser au service avant de décider si abonnement est avantageux dans votre cas ou non. Aujourd’hui, avant qu’un utilisateur s’abonne au service, Sony continue à proposer un test de connexion obligatoire. En effet, il est important de préciser que la fluidité et la qualité des jeux dépendent intégralement de la qualité de votre connexion internet ainsi que de sa puissance.

Heureusement, sur ce point, PlayStation Now n’est pas très « sélectif ». Pour une expérience optimale, il est recommandé d’avoir un débit descendant minimal de 5 Mbps. Il est également plus bénéfique d’utiliser une connexion filaire tout en limitant l’utilisation d’autres appareils connectés au réseau. En plus de la connexion, vous aurez également besoin d’un compte PSN Adulte, d’un oyen de paiement autorisé et d’une manette DUALSHOCK 4 ou 3.

Une fois l’abonnement effectué, vous aurez accès au catalogue de jeux. Ces derniers sont listés du plus récent au moins récent. Pour lancer un jeu, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner le titre voulu et appuyez sur jouer. Les joueurs peuvent également profiter du mode téléchargement pour avoir les titres PS4 sans avoir besoin d’une connexion stable. Petit point à préciser : lorsque vous avez joué à un jeu via le service, PlayStation Now s’ajoute automatiquement à votre écran d’accueil. De cette manière, vous n’auriez plus besoin d’entrer dans le « menu » pour trouver l’application.

Place au test

Pour répondre à la question de nos lecteurs, oui, le Playstation Now fonctionne très bien (à condition de remplir les conditions de connexion). Ce service proposé par Sony est très stable et fait même preuve d’une grande puissance. Pour ceux qui veulent faire des économies, il est bon de préciser que jouer à un jeu sur la plateforme ne consomme pas trop en bande passante.

Durant les quelques heures de test, aucun input lag n’est apparu. Et pour le plus grand plaisir des joueurs de jeux en ligne, la plateforme est bien capable de supporter des jeux compétitifs en ligne. Ce qui est une excellente nouvelle pour les adeptes de Battlefield ou de Mortal Kombat. Mais attention à ne pas tout de suite danser de joie, pour pouvoir en profiter, il est indispensable de souscrire à un abonnement PlayStation Plus. Pour les autres joueurs, 750 jeux sont au rendez-vous et une vingtaine de jeux en plus tous les mois.

Autre avantage considérable de ce service : la présence, dans le catalogue, des jeux sur PS2 et PS3 en plus des jeux sur PS4. Ce qui est un excellent moyen de satisfaire les joueurs qui ont pris d’un mauvais œil l’absence de rétrocompatibilité sur la console PlayStation 4. Que de bons points pour Sony !

Néanmoins, nous avons remarqué quelques bémols. Notamment la résolution maximale de 720 p pour les jeux en streaming. Dommage, car il est beaucoup plus confortable de jouer à des jeux de plus hautes résolutions sur un écran 4K. Pour pouvoir en profiter, il vous faut télécharger le jeu en local.

Autre souci : le téléchargement des jeux en local n’est pas disponible sur PC. Il est également incompatible sur Mac. Mais ces derniers points restent des coquilles si l’on considère les nombreux avantages que nous offre le service de jeu vidéo à la demande.

