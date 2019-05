L’année 2019 bat son plein dans le petit monde du smartphone. Lorsque de grandes innovations, telles que les modèles à écrans pliables, entrent sur le marché, d’autres, comme les smartphones compacts, signent pour une énième fois un retour sur le marché. Citons, entre autres, les Galaxy S10E et P30. Surfant sur le franc succès de ces deux smartphones, Xiaomi décide également de présenter le Mi 9 SE. Voici l’heure du test.

Xiaomi Mi 9 SE : la fiche technique

Un air de déjà vu ? Oui, car il s’agit du petit frère du Mi 9, un smartphone aux caractéristiques impressionnantes. Disponible depuis un mois dans une version 4+ 64 GO à 369 € et 6+128 GO pour 399 €, il est proposé en deux coloris : en noir et en bleu. Mais réussit-il à perpétuer les éloges faits à son grand frère ? Réponse à cette question dans notre test.

Concrètement, le Xiaomi MI 9 SE est une version plus « Lite » de son grand-frère, le MI 9. Sur le papier, on peut retrouver des caractéristiques très impressionnantes (le même objectif que nous avons utilisé pour qualifier les caractéristiques du MI 9) pour son prix. Mais avant de s’attaquer au test, voici un petit résumé des spécificités du MI 9 SE :

Ecran : 5,97 pouces, OLED, 2340 x 1080 pixels de définition

Processeur : Snapdragon 712

Mémoire : 4 ou 6 Go

Stockage interne : 64 ou 128 Go

Batterie : 3 070 mAh

Appareil photo arrière : 3 (48 Mpx, 8 Mpx, 13 Mpx)

Appareil photo avant : 20 Mpx

Capteur d’empreinte sous l’écran : oui

Double SIM

OS : Android 9.0 Pie et MIU 10

Couleurs disponibles : noir et bleu

Accessoires : adapteur secteur, câble USB-C, écouteurs, adapteurs USB-C, coque

Design : rien de nouveau

On ne change, certainement pas, une équipe qui gagne. Ayant compris le grand succès du châssis du MI 9, Xiaomi a décidé de perpétuer l’héritage. Ainsi, le même châssis est présent sur les deux modèles. Sauf au niveau de la courbure latérale.

Les dimensions sont compactes : 147,5 mm de large et 70,5 mm de haut pour une épaisseur totale de 7,5 mm. Pour une prise en main ultra confortable et pratique, même pour les petites mains, le poids de cet appareil n’est que de 155 grammes.

Un écran pratique et esthétique

Les smartphones de cette année 2019 prennent une place de plus en plus importante. C’est le cas de ce modèle de Xiaomi qui offre un ration de 84 %. Son écran AMOLED de 5,97 pouces promet donc un excellent affichage. Les bordures sont, ici comme chez le MI 9, très fines. Dans la tendance du moment, l’encoche en forme de goutte d’eau loge la caméra frontale en haut du smartphone. À ces côtés, l’on retrouve également le haut-parleur pour les appels. Pour le plus grand bonheur des utilisateurs de la nouvelle génération, un capteur d’écran optique se loge en partie basse.

Le triple capteur avant

Ne vous fiez pas à sa taille, le MI 9 SE a tout d’un grand, notamment au niveau de ces appareils photo. À l’arrière de l’appareil, on retrouve un triple capteur photo dont voici les paramètres : 48 MPx f/1,8 – 13 MPx f/2,4 – 8 MPx Téléobjectif x2 f/2,4. Pour les adeptes de selfies, vous pourriez profiter d’un capteur avant de 20 MPx. Pour des résultats des plus impressionnants, le téléphone est équipé d’une intelligence artificielle qui prend en charge la postproduction des photos pour les sublimer.

Test de performances : le Xiaomi Mi 9 SE rend une copie quasi parfaite

Sur cette version soft du MI 9, Xiaomi a décidé de se tourner vers un processeur qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs modèles : le Snapdragon 712. Avec la RAM de 6Go, les performances répondent efficacement aux divers besoins du quotidien. Certes, les résultats au niveau de la performance ne sont pas aussi spectaculaires que pour les smartphones dans la gamme premium, mais l’expérience d’utilisateur est au niveau.

Si sur les applications basiques, l’utilisateur peut jouir d’un usage très fluide, il n’en est pas de même pour les jeux qui exigent une grande puissance. Fan de Fortnite ? Ce smartphone vous permettra très bien d’y jouer avec des paramètres graphiques réglés sur moyen.

Du petit, oui, mais surtout du beau.

