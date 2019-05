Xiaomi : avec l’appli MIUI, vous pourrez changer la météo dans vos photos

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans les applications proposées par les smartphones de la nouvelle génération, notamment dans l’appareil photo. Avec une concurrence qui se veut très rude sur le marché, les fabricants (petits comme grands) font preuve d’une grande ingéniosité pour toujours offrir les capteurs avec les meilleurs clichés et/ou les smartphones avec un système de postproduction efficace et performant. La marque chinoise Xiaomi suit bien le mouvement. Après avoir donné une place importante à l’intelligence artificielle dans ses photos, cette dernière a trouvé une nouvelle fonctionnalité qui plaira certainement aux utilisateurs : la possibilité de changer le ciel sur les photos.

Rosé, orangé, bleu ou plutôt nuageux ?

Intégrée directement à la Galerie de l’application MIUI, cette nouvelle fonctionnalité permet de modifier les images par un système de filtres, les recadrer ou encore dessiner dessus. Bref, il s’agit d’une application de retouche d’image.

Et un membre du forum XDA a déjà eu l’occasion de tester la fonctionnalité. Il suffit, dans un premier temps, de prendre une photo où le ciel est bien visible (et où il occupe une place prépondérante). Il faut, par la suite, se rediriger vers l’outil de modification. L’utilisateur pourra alors choisir entre plusieurs couleurs : tout bleu, avec la présence de quelques nuages, avec des tons rosés ou encore des tons orangés. Bref, vous serez maitre de la météo sur votre smartphone.

Séparer le ciel du reste des photos, le petit secret de Xiaomi

Et avec la vidéo d’une vingtaine de secondes publiée par cet internaute, l’on peut dire que l’application prend très bien en charge cette nouvelle fonctionnalité et parvient très bien à identifier le ciel du reste de la photo. Elle est également capable de régler automatiquement la luminosité ainsi que les couleurs de l’éclairage en fonction de la couleur du ciel de votre choix. Ainsi, l’effet « naturel » est bien au rendez-vous. Les personnes qui verront votre photo n’auront donc pas l’impression qu’il s’agit d’une photo montage.

Si l’on se base sur cette vidéo démonstration, l’application est déjà tout à fait aboutie. L’on peut donc s’attendre à ce que cette option soit intégrée d’ici peu sur les smartphones de la marque. Et pour ceux qui ont des anciens appareils, ne vous en faites pas, Xiaomi a pris l’habitude de faire profiter de ses nouvelles fonctionnalités à tous les utilisateurs (anciens comme nouveaux).

