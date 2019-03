Xiaomi M365: toujours la meilleure trottinette électrique?

Après avoir lu cet article, vous pourriez bien changer de moyen de transport favori!

Les trottinettes électriques ont le vent dans les voiles! Elles intéressent de plus en plus de personnes et on doit dire que c’est une chose tout à fait normale. En matière de mobilité urbaine, ces engins restent un excellent choix. Ce n’est pas pour rien que Google Maps a entamé un partenariat avec les trottinettes électriques Lime! Les trottinettes sont plus pratiques, plus légères, plus économiques et surtout plus respectueuses de l’environnement. Parmi les plus grands fabricants actuels, on citera en particulier Xiaomi. C’est un grand nom dans le monde des smartphones, mais il faut dire que la firme aime diversifier ses produits. Elle s’est récemment investi sur le marché des trottinettes électriques et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses produits font bonne impression.

Le modèle Xiaomi M365 a particulièrement attiré notre intention. C’est un modèle assez joli, performant et pratique, mais surtout bon marché. L’engin se vend en effet à moins de 400 euros, ce qui est très abordable quand on sait que certains modèles de trottinettes électriques sont commercialisés à plus de 1500 euros. La Xiaomi M365 est donc une excellente alternative pour remplacer une voiture et faire des économies. Nous avons eu le plaisir de la tester en détail et voici notre conclusion.

Design et qualité de fabrication

Vu le prix de la Xiaomi M365 (moins de 400 euros comme indiqué plus haut), la qualité de fabrication est tout à fait satisfaisante. Le cadre en aluminium lui apporte non seulement du charme, mais contribue aussi à renforcer la résistance. Sinon, le mécanisme de verrouillage ne bouge pas et ne se plie pas non plus. La manette des gaz, les roues, les freins, les phares et tout le reste semblent très bien conçus et fabriqués. Le tout offre à l’engin un aspect solide, élégant et moderne, de quoi faire le plaisir des amateurs de ce genre de véhicule.

Prise en main

La Xiaomi M365 est assez agréable à conduire. La sensation de virage est tout aussi naturelle que réactive. Si vous avez déjà fait du vélo, vous n’aurez aucun mal à vous familiariser avec la trottinette puisque le fonctionnement est assez similaire et intuitif. La conduite ne devrait pas non plus s’avérer difficile pour ceux qui n’ont jamais fait de vélo. On peut très bien se tenir debout, mais il existe également quelques options de sièges pour ceux qui désirent pouvoir s’asseoir sur leur trottinette électrique.

Sinon, le guidon se montre aussi assez étroit, ce qui permet de se faufiler facilement entre les voitures et éviter les obstacles. L’engin est facile à manœuvrer et si on le conduit debout, on peut facilement pencher dans les virages. Si vous n’êtes jamais monté sur un scooter ou un skateboard auparavant, c’est peut-être une sensation étrange. Cependant, une fois que vous en avez compris le principe, c’est l’une des parties les plus amusantes de la conduite d’une trottinette électrique.

Par ailleurs, la colonne de direction de la Xiaomi M365 tourne à environ 45° de chaque côté, ce qui est suffisant pour la conduite en virage serré. Toutefois, c’est un peu limité pour manœuvrer le véhicule à l’intérieur. Quand on pousse dans un couloir, il est parfois nécessaire de lever l’avant pour le tourner plus brusquement. Si vous avez déjà manoeuvré un vélo à l’intérieur, alors vous pouvez comprendre qu’il est essentiel de pouvoir tourner la roue avant à 90° pour naviguer dans des espaces restreints. Une chance que la Xiaomi M365 est suffisamment légère pour qu’on puisse la soulever en cas de besoin.

Confort

La Xiaomi M365 est équipée de pneus gonflés à l’air d’une taille de 8,5 pouces, ce qui permet d’absorber efficacement les petites bosses sur la route. Cela signifie que cette trottinette électrique peut très bien être utilisée sur briques et trottoirs. Il convient cependant de noter ici que sur les pavés, l’absence de suspension se fait beaucoup plus ressentir, ce qui est agaçant à certains moments. Néanmoins, le véhicule s’en sort globalement très bien et promet une conduite confortable en toutes circonstances. D’ailleurs, il est bon de savoir qu’il existe des pneus sans air de rechange pour la M365. Ils sont spécialement conçus pour amortir les vibrations sur les terrains accidentés.

Par ailleurs, les guidons de la trottinette sont assez courts, mais cela ne semble pas impacter le confort de conduite. Aussi, l’accélérateur au pouce paraît bien travaillé ici. Aucune sensation de fatigue n’a été ressentie durant nos conduites de test. D’ailleurs, les poignées du guidon sont un peu larges, ce qui permet une manipulation plus confortable et plus pratique en toutes circonstances.

Enfin, la base de la Xiaomi M365 est assez étroite. La marque chinoise annonce dans sa publicité qu’elle est assez large pour accueillir les deux pieds côte à côte, mais cela est plutôt ardu. On est plutôt forcé de placer le pied de droite à l’avant et celui de gauche à l’arrière ou l’inverse. C’est plus confortable et aussi plus sûr que de placer les pieds côte à côte.

En tout, la conduite est donc confortable, bien qu’il existe quelques points à améliorer qui pourraient certainement rendre l’expérience encore plus satisfaisante.

Puissance

La qualité d’une trottinette électrique ne se limite pas uniquement à la prise en main et au confort d’usage. La puissance est aussi un élément essentiel à prendre en compte et sur ce point, on peut dire que la Xiaomi M365 a de quoi séduire. La puissance du moteur électrique de son moyeu à entraînement direct avant est annoncée pour 250 W. Toutefois, au moment de la conduite, on a l’impression que le moteur est beaucoup plus puissant que cela. Il est donc possible que cette mention ne soit là que pour se conformer aux législations en vigueur. Sinon, outre cette puissance énorme, les roues de petit diamètre de la trottinette électrique lui permettent également d’accélérer plus rapidement.

Sur un terrain plat, la performance de la Xiaomi M365 est tout simplement impressionnante. Elle est rapide, puissante et véloce. Plus intéressant encore, cette trottinette électrique affiche quasiment les mêmes performances sur les terrains en pente. Bien évidemment, on sent la vitesse diminuer, mais que de très peu. Le véhicule parvient à atteindre une vitesse de 16 km par heure sur d’assez grandes pentes, et ce, même pour une personne qui pèse environ 70 kg. À noter que la Xiaomi M365 se destine uniquement aux utilisateurs dont le poids est au-dessous de 100 kg. Au-dessus de ce poids maximal, les performances pourraient donc être en baisse et c’est tout à fait normal.

Autonomie

Design, manipulation, puissance; la Xiaomi M365 se montre à peu près excellente en tout, mais on ne peut pas en dire moins en ce qui concerne l’autonomie! La marque chinoise affirme que sa trottinette électrique est en mesure d’atteindre une distance de 30 km pour une seule charge; une affirmation qui s’est confirmée à l’occasion de nos tests. En effet, la Xiaomi M365 a roulé jusqu’à environ 28 km avant de tomber à court de batterie. C’est déjà très proche de l’endurance annoncée par le fabricant et c’est peut-être normal puisque les routes sur lesquelles nous avons mené nos tests contenaient pas mal de pentes.

Le freinage par récupération devrait permettre à la batterie (plutôt petite) d’atteindre une plus grande autonomie. La régénération commence à un niveau très bas au moment où vous relâchez l’accélérateur et s’engage encore plus fort lorsque vous actionnez le levier de frein. Si vous tirez le levier de frein encore plus loin, vous pouvez engager le frein à disque, mais en programmant vos arrêts à l’avance et en utilisant uniquement le freinage par régénération, vous pouvez obtenir la meilleure plage possible.

Il va sans dire que la Xiaomi M365 est l’une des meilleures trottinettes électriques sur le marché, surtout dans son rapport qualité-prix des plus compétitifs!

