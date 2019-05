YggTorrent : une nouvelle adresse pour le site pirate

YggTorrent est certainement LE site de téléchargement illégal le plus célèbre en France et dans le monde francophone. Pour éviter les poursuites et continuer à bénéficier des méthodes de référencement de Google, ce dernier vient une nouvelle fois de changer d’adresse. Ainsi, le site déménage en Suisse et adopte le nom de domaine .ch.

Pour le moment, l’ancienne adresse (.gg) n’est pas encore désactivée. Mais pour que les utilisateurs ne s’y perdent pas, les administrateurs du site de téléchargement illégal ont mis une place un lien pour rediriger ces derniers vers la nouvelle adresse.

YggTorrent : nouvelle adresse, concept éculé

YggTorrent c’est le successeur du célèbre T411, qui a, pour rappel, plié bagages en 2017 après une poursuite judiciaire. Actuellement, ce site est le site de téléchargement illégal de référence dans le monde francophone.

À l’instar du site T411, YggTorrent requiert de s’inscrire et partager autant de données que l’on en télécharge pour pouvoir en profiter pleinement. Une contrainte qui n’a pas rebuté les adaptes, puisque l’on compte 1,2 million de membres actifs aujourd’hui. Revers de la médaille : les nombreuses plaintes qui planent sur les épaules de ce site de téléchargement illégal.

Conséquence : le 4 mai 2019, les administrateurs du site ont annoncé l’ouverture de la nouvelle adresse YggTorrent.ch, car « Le nom de domaine yggtorrent.gg est bloqué par de plus en plus de FAI Français ».