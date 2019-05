Facebook développe ses propres robots

Outre les scandales en matière de protection de données personnelles, il ne faut pas oublier que Facebook s’oriente de plus en plus vers la recherche technologique. Après la blockchain ou encore la réalité virtuelle, Facebook vient de lever le voile sur une nouvelle branche de son activité : les robots.

Ce lundi 20 mai 2019, le réseau social a voulu faire part des avancées sur ce marché en présentant trois projets de robots. Selon la société, ce projet permettra d’améliorer la pertinence des logiciels d’intelligence artificielle.

Trois robots, signés Facebook

C’est certainement une grande nouvelle pour les férus de nouvelle technologie : dans un récent article de blog, Facebook a annoncé qu’elle avait ouvert un laboratoire spécialisé dans la conception de robots, le FAIR. Et les premiers résultats de ce nouveau projet n’ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Et pour cause, les équipes qui prennent en charge les différents projets robotiques ont déjà présenté trois appareils distincts, ayant chacun comme objectif de répondre à des besoins et des fonctions spécifiques.

Le premier robot présenté est un robot à six pattes dont sa principale fonction est d’apprendre à marcher en apprenant de ses erreurs. Le deuxième robot lui est conçu pour être un robot « curieux ». Ce qui lui offre la capacité d’apprendre plus rapidement de son environnement tout en prenant en compte les diverses contraintes qui peuvent se présenter. Le troisième robot, et le dernier a appris, grâce à des ingénieurs, à lancer une balle et à saisir des objets.

Développer les compétences d’IA

Contrairement à ce que l’on peut être tenté de penser, Facebook n’a pas l’intention de concurrencer Boston Dynamics et mettre sur le marché des robots qui peuvent être d’une grande utilité dans la vie quotidienne. Si la firme se concentre sur la robotique, c’est surtout dans le but d’améliorer l’intelligence artificielle. On se rappelle, notamment, de Portal, l’enceinte connectée de Facebook qui pourra bénéficier des avancées dans ce domaine. Dans un avenir proche, l’on s’attend à ce que ces nouveaux progrès intègrent un nouveau produit Facebook.