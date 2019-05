Google Glass 2 : le retour des lunettes connectées

Il y a cinq ans, Google avait commercialisé ses lunettes connectées «Google Glass», à destination du grand public. Celles-ci n’avaient pas obtenu les résultats escomptés. En 2017, Google avait sorti une nouvelle version, destinée cette fois-ci aux professionnels, pour à peu près le même résultat que la version précédente. Mais Google n’a pas dit son dernier mot. Dans un communiqué de presse, l’entreprise américaine a annoncé le retour de ses lunettes de réalité augmentée avec l’Entreprise Edition 2.

Le retour des Google Glass sous Google Glass Entreprise Edition 2

Côté design, les Google Glass Entreprise Edition 2 ne sont pas très loin de la première version. Sauf qu’elles sont un peu plus épaisses et qu’on a l’impression d’une plus grande solidité. Google n’a pas voulu s’éloigner des caractéristiques qui ont fait le succès de la version initiale, notamment avec la mise en place, une fois de plus, de l’affichage tête haute ainsi que la caméra qui l’accompagne. Mais pour être dans l’air du temps, l’ajout d’un port USB C a été prévu.

Grâce à ce composant, les lunettes peuvent être chargées plus rapidement. Certes, plusieurs similitudes ont été notées, mais l’amélioration est donc également au rendez-vous. Selon Google : « l’appareil photo est de meilleure qualité et les verres plus solides afin d’être adaptés à n’importe quel lieu de travail ».

Sous le capot, c’est la plateforme Qualcomm Snapdragon XR1 qui fait tourner l’Entreprise Edition 2. Une plateforme que l’on retrouve surtout chez les casques de réalité virtuelle autonomes. Et ce choix n’a pas été fait au hasard, car c’est grâce à ce composant que Google a pu améliorer les performances de l’appareil ainsi que les capacités de machine-learning.

Des lunettes pour les entreprises uniquement

Bonne nouvelle, contrairement à ces précédentes versions, l’Entreprise Edition 2 est un peu plus accessible. En effet, la nouvelle version est disponible pour 999 dollars. Compte tenu de ses capacités et ses caractéristiques, Google affirme une fois de plus son envie de ne dédier ces lunettes qu’aux entreprises.