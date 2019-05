Revoilà l’iPod Touch! La petite surprise d’Apple

Bien malin celui qui pourrait dire qu’il s’y attendait. Apple vient à l’instant de mettre en ligne une nouvelle version de son iPod Touch, qu’on pensait mort et enterré depuis l’arrivée des nouveaux iPhone. Si des rumeurs pressentaient le retour d’un produit old school estampillé Apple, on ne manquera pas de s’étonner de cette arrivée de la septième génération d’Ipod Touch. Séquence nostalgie.

«Le fun. À toute allure», annonce le slogan du produit. Mais que nous réserve la bête ? Si le design est relativement similaire à la précédente génération, c’est au niveau des performances qu’on notera du nouveau.

L’iPod Touch 2019, ça donne quoi ?

L’iPod Touch 2019 ressemble à s’y méprendre à son prédécesseur, pourtant commercialisé il y a cinq ans. 6 coloris disponibles pour trois capacités de stockage (32, 128 et 256 Go). Pas de touch ID, retour au bouton d’accueil, on vous l’a dit, le design ne change pas.

Notons cependant la présence d’une puce A10 Fusion au lieu de l’A8 et un stockage de 256 Go inédit.

Les capacités photo sont similaires, avec un capteur de 8 mégapixels au dos (ƒ/2.4) pour un objectif à cinq éléments, un module de 1,2 mégapixel (ƒ/2.2) à l’avant. Question connectivité, le nouveau venu de la famille iPod conserve le 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.1. Pas de Bluetooth 5.0 malheureusement. Le port jack est toujours de la partie, et l’autonomie est identique (jusqu’à 40 heures de lecture audio, 8 heures en vidéo).

Quant aux prix, les différentes versions de cet iPod Touch sont proposées à 370 $ CA (32 Go), 540 $ CA (128 Go) et 700 $ CA (256 Go). À vous de voir si vous êtes si mélomane que ça.

