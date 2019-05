Snapchat : des employés accusés d’espionnage

Avez-vous déjà entendu parler du logiciel SnapLion ? Rattaché directement à Snapchat, cet outil accessible à certains employés a pour but de récupérer des données des comptes ciblés. En cas d’infraction, les informations recueillies par le biais de cette application permettaient de répondre aux requêtes de la police et de la justice. Petit à petit, son usage s’est démocratisé. L’application permet également d’identifier les utilisateurs qui ne respectent pas les conditions d’utilisation du service. Ce qui signifie que plus d’employés y ont désormais accès. Le problème est que certains d’entre eux ayant accès à la plateforme l’auraient utilisée pour se livrer à de l’espionnage.

SnapLion, l’application d’espionnage ?

Dans un guide dédié, l’on peut voir toutes les informations communiquées par l’application SnapLion : le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, les données de localisations, les métadonnées des échanges par messages privés ainsi que les photos et les vidéos sauvegardées dans les Memories du compte ayant commis une infraction. Cependant, SnapLion aurait été utilisé par certains employés dans le but d’espionner les comptes sans aucune raison valable.

Face à ces informations, Snapchat n’a pas tardé à réagir. L’entreprise ne nie pas les abus, mais insiste, tout de même, sur le fait que « protéger la vie privée est primordial chez Snapchat ». Qu’en est-il des salariés ayant enfreint la règle ? L’entreprise a également déjà une politique sur ce genre de cas : « Toute violation des standards de l’entreprise se traduit par un licenciement immédiat ».

Sauf que les personnes à licencier ne sont pas faciles à identifier. Et pour cause, selon des sources de Motherload, le système de logging de SnapLion n’est pas assez abouti pour identifier concrètement qui s’y est connecté et dans quel but.

Espérons quand même que le message soit passé.