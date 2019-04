Snapchat ruine votre batterie !

Snapchat, appli la plus gourmande en autonomie de batterie ? Une étude récente montre que l’arrivée des nouvelles fonctionnalités de l’appli de photos éphémères et l’utilisation même de l’application Snapchat ne sont pas sans conséquence. Si vous avez remarqué que votre batterie se vidait beaucoup trop rapidement lorsque vous utilisez Snapchat, c’est parce qu’elle serait la plus gourmande de toutes les applis. Explication.

Utilisez Snapchat, oubliez votre batterie

Pour connaître exactement le pourcentage de batterie que consomme chaque application de votre téléphone, le programme Greenspector, jeune start-up française, a lancé un petit comparatif. Et vous l’avez deviné : Snapchat arrive loin devant.

Cette dernière parvient à drainer 3 fois plus de batteries que l’application Skype, qui arrive en deuxième position du classement. C’est l’application de messagerie Messenger qui arrive à la troisième place du podium parmi les applications les plus gourmandes dans votre smartphone. La dernière place est attribuée à WhatsApp. Utiliser Snapchat pendant 2 heures équivaut à utiliser WhatsApp pendant 10 heures, en terme d’autonomie.

Pourquoi Snapchat gaspille t-il autant de batterie ?

Si Snapchat est aussi énergivore, il y a une explication très claire : dès que vous ouvrez l’application, l’appareil photo s’ouvre directement. La consommation de batterie pendant les phases de lancement et d’inactivité (que ça soit en premier ou en arrière-plan) est également plus élevée que la moyenne.

Snapchat échange également plus de données que les autres applications. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : en une utilisation, (au moins) 3 MO de données s’échangent, ce qui équivaut à 135 fois plus que la moyenne. Un autre point qui gaspille également beaucoup la batterie : les filtres 3D, les jeux et la réalité augmentée que vous trouverez sur Snapchat.

Vous le savez maintenant : utilisez Snapchat, d’accord, mais n’oubliez pas votre chargeur.