Jeux vidéo, séries : Snapchat se réinvente

Après les photos et les filtres, Snapchat se diversifie. Désormais place aux jeux vidéo, aux séries et aux passerelles avec les autres applications, le but étant de se démarquer de ses principaux concurrents (dont Instagram ou Tik Tok).

Les jeux vidéo Snapchat

Désormais, vous n’aurez plus besoin de vous retrouver autour d’une table pour jouer à des jeux stimulants, en famille ou entre amis. Les utilisateurs de Snapchat peuvent désormais jouer à partir de l’application en se dirigent vers la barre de discussion.

Pour jouer aux jeux, tout se passe à partir de l’application Snapchat elle-même. Les six jeux vidéo proposés seront disponibles pour des parties multijoueur. Bien évidemment, les créateurs des jeux seront payés grâce à la publicité ciblée.



Présentation des jeux vidéo sur Snapchat

Les passerelles

Snapchat met également en lumière les partenariats qu’il a signé avec d’autres applications à succès. Ainsi, vous pourriez retrouver, dans peu de temps, des fonctionnalités et des animations en rapport avec le réseau social. Par exemple, lorsque vous serez connecté à votre montre Fitbit, vous verrez les personnages bitmojis sur l’écran.

Il serait aussi possible de publier un message sur Snapchat concernant un film ou une série que vous regardez, actuellement, sur Netflix. Et si vous êtes un utilisateur de l’application de rencontre Tinder, sachez qu’il vous serait bientôt possible de mettre votre story Snapchat sur votre profil.

Les séries

Si vous avez suivi de près les changements de l’application, vous avez certainement remarqué (si vous n’êtes pas déjà un véritable mordu) l’apparition des offres de séries exclusives et gratuites sur la plateforme, depuis le mois d’octobre 2018. Avec l’arrivée des nouvelles fonctionnalités, Snapchat ne veut toutefois pas abandonner cette offre. Pour surfer sur la vague de nouveauté, ces « Snap Originals » pourront maintenant être scindés en deux, histoire d’avoir de nouveaux points de vue sur ces séries de 3 à 5 minutes.

Il est fini le temps de la petite appli mignonne. Désormais place au lourd.