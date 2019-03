Plateforme de jeu vidéo Snapchat : quand, quoi, comment

Snapchat continue d’étendre son domaine.

Selon le blog anglais Cheddar, la compagnie Snap Inc. (créateur du média social Snapchat) devrait présenter, d’ici quelques semaines, une nouvelle plateforme de jeu vidéo.

Mais si la nouvelle n’a pas manqué d’enthousiasmer les milliers d’utilisateurs du réseau, elle n’est pas totalement une surprise. Snap avait racheté le studio australien Prettygreat en début d’année pour une valeur de 8,6 millions de dollars. Celui-ci est surtout connu pour ses jeux vidéo, notamment le très célèbre Fruit Ninja. De plus, Cheddar avait déjà annoncé que la messagerie éphémère voulait proposer des jeux dans l’application elle-même.

Dernier indice : le Chinois Tencent, propriétaire de Riot Games, avait également racheté 10 % de Snap Inc.

Less talk. More play

Plus d’informations sur ce sujet sont attendues pour le 4 avril prochain, date à laquelle l’entreprise a convié la presse. Snap Inc. a déjà semé quelques indices quant au sujet de cet évènement, notamment par le biais du message inscrit sur le carton d’invitation, qui ne laisse pas vraiment la place au doute : « Less Talk. More Play ».

Snapchat ne serait pas le premier média social à proposer des jeux. On en trouve déjà sur Facebook Messenger depuis des années. Cette entrée en force dans le domaine du jeu vidéo est une occasion de monétiser son service et étendre sa gamme (tournées, cette fois-ci, vers le divertissement) aux adeptes de la plateforme de messagerie.