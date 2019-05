L’horizon s’éclaircit pour Huawei, de retour sur Android Q Bêta et les consortiums majeurs

L’affaire Huawei continue de faire couler de l’encre. Entre le décret américain signé il y a deux semaines, interdisant les partenariats des entreprises américaines avec le fabricant chinois et les menaces de plus en plus graves de l’Empire du Milieu, la situation prenait des allures de guerre froide. Mais alors que les choses semblaient devoir continuer à s’envenimer, le ciel s’éclaircit soudain : Huawei a été réintégré à deux consortiums majeurs dans l’industrie du smartphone et le Mate 20 Pro est de retour dans le programme de bêta d’Android Q.

Première étape : la réintégration, cette semaine, de la firme de Shenzhen au sein de la Wi-Fi Alliance, consortium d’entreprises définissant les normes sans fil. Deuxième étape : le retour au sein de la JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) et de la SD Association, deux rassemblements majeurs de fabricants de smartphones. Mais la troisième étape est la plus importante : Android vient de réintégrer, au moins pour trois mois, le Huawei Mate 20 Pro au sein de sa liste de smartphones compatibles avec la bêta d’Android Q.

Avec Android Q, le retour en grâce de Huawei ?

En accord avec le décret signé par Donald Trump au début du mois de mai, Google et son OS Android avaient tourné le dos à Huawei, privant la firme d’un écosystème stable pour ses smartphones. Celle-ci avait alors dû commencer à mettre en place son propre système d’exploitation, baptisé Ark OS.

Mais si le retour de Huawei sur les listes Android sonne comme un apaisement des tensions, précisons que la bêta d’Android Q prendra fin le 30 juin, soit un mois avant la fin du délai de 90 jours accordé à Huawei par le gouvernement américain pour profiter de la licence Android. Rien de définitif, donc.

Par ailleurs, rien ne dit pour le moment que les autres smartphones de Huawei pourront aussi profiter d’Android, en particulier le P30 Pro, cheval de bataille de la marque. Pour l’heure, Huawei continue de plancher sur sa propre OS.

