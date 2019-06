PlayStation Plus : les jeux gratuits de juin 2019 sur la PS4

Le petit frisson mensuel des gamers est arrivé. Sony vient de publier la liste de jeux gratuits dont les abonnés PlayStation Plus pourront profiter pour le mois de juin.

Au programme ce mois-ci, Borderlands: The Handsome Collection et Sonic Mania. Passage en revue.

Jeux gratuits PlayStation 4 du mois de juin : ce qui vous attend

Sonic Mania : Dans ce jeu de plates-formes en 2D mettant encore à l’affiche le hérisson le plus célèbre et bleu du monde (avec ses dents normales), vous affronterez le Dr. Eggman et sa redoutable armée. Sorti à l’origine sur Megadrive au début des années 90, le jeu inclut aussi de nouvelles zones à découvrir.

Borderlands: The Handsome Collection comprend les jeux Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel. Dans ces jeux de tir à la première, vous incarnez un Vault Hunter dans un univers post-apocalyptique rempli de créatures mutantes en cell-shading (les lignes noires autour des textures).

Les deux jeux sont disponibles à partir d’aujourd’hui.

À vos manettes !