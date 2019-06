Days of Play 2019 : Sony dévoile toutes les infos sur ses promos

Les gamers du monde entier vont certainement être aux anges en entendant cette nouvelle : durant une dizaine de jours (du 7 juin jusqu’au 17 juin), PlayStation va casser ses prix sur un catalogue de jeux très bien garni, à l’occasion des Days of Play, édition 2019. Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, PlayStation prévoit, également (c’est-à-dire, en plus de ses célèbres soldes d’été), de sortir une nouvelle édition limitée pour sa PS4.

Days of Play : une PS4 uniquement pour les fans

Ne restez pas uniquement focaliser sur l’E3 2019, parallèlement à ce salon mondial du jeu vidéo, Playstation prévoit également de donner le départ sur les Days of Play. Ces journées tant attendues par les fans de PlayStation du monde entier débuteront donc le 7 juin prochain et prendront fin le 17 juin. Tous les ans, le géant du jeu vidéo offre ces dizaines de jours de promotion à tous les joueurs du monde pour les récompenser pour leur soutien. Au rendez-vous : plusieurs grandes promotions sur les titres les plus in du moment. Et comme tous les ans, Sony a également un autre cadeau bien généreux pour ses fans.

En 2019, ce sera l’arrivée d’une PS4 édition limitée Days of Play, qui sera vendue à 299,99 €. Cette machine arbore fièrement les couleurs de Steel Black et on retrouve les logos emblématiques de la marque sur la façade. Côté accessoires, vous profiterez d’une manette sans fil Dualshock 4 et un disque dur de 1 To. Mais attention, si vous êtes tenté par l’achat de ce nouveau joujou de Sony, il faudra vous dépêcher. Non seulement elle ne sera disponible à l’achat que jusqu’au 17 juin, mais il faudra, également, s’attendre à une hausse de prix sur eBay.

11 jours de fête

Durant ces 11 jours, vous profiterez également de prix très avantageux sur plusieurs jeux dans le PlayStation Store. Par exemple, le fameux Days Gone sera à 49,99 €, God of War à 29,99 € et Marvel’s Spider Man à 29,99 €. Aussi, tous les soft de la PlayStation Hits seront à 14,99 € chacun. Et pour le plus grand plaisir de tous, les périphériques profiteront également de ce rabais : les Dualshock 4 à 39,99 €, les casques Gold à 59,99 € et les casques Platinium à 149,99 €.

