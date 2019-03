Jouer à la PS4 sur iPhone ou iPad : comment faire ?

Qu’on se le dise, l’avenir sera mobile.

Le Remote Play débarque enfin sur iPhone et iPad, vous permettant désormais de jouer à la PlayStation 4 à distance via votre terminal iOS. Il faut savoir que cette fonctionnalité n’est pas si nouvelle que ça : elle est déjà disponible depuis 5 ans sur les smartphones Sony Xperia. Vous pouvez d’ailleurs profiter de cette option grâce à des applis payantes et non officielles, mais cette version de Sony est la plus complète. Qui plus est gratuite !

Avec le Remote Play, votre PS4 utilisera donc votre smartphone, votre tablette, votre PC ou votre PS Vita en tant qu’écran sans fil pour jouer à la console. L’application diffuse tout le contenu de la console directement sur ce deuxième écran, les codes de contrôle étant à présent inversés. Vous pouvez connecter une manette Bluetooth à votre iPhone ou iPad, à condition que le contrôleur soit certifié MFI pour pouvoir fonctionner avec les terminaux Apple.

Malheureusement, le DualShock 4 n’est pas et ne sera probablement jamais compatible avec un iPhone ou un iPad sans avoir procédé à un jailbreak (il faudra donc se contenter des touches virtuelles sur l’écran). Ce qui n’est pas le cas d’un smartphone Sony Xperia tournant sous Android.

Comment ça marche ?

Pour accéder à distance à votre PlayStation 4 via un iPhone ou un iPad, il suffit d’appliquer la mise à jour 6.50 et de télécharger l’application Remote Play sur l’App Store. Une fois l’application démarrée, rentrez vos identifiants et laissez-vous guider jusqu’à ce que l’interface de la PS4 s’affiche sur l’écran de votre mobile.

Le plus souvent, la connexion se fait automatiquement, mais dans le cas contraire, vous pouvez tenter une connexion manuelle en tapant le code inscrit dans les paramètres d’ajout de périphérique sur la console. Pour info, il faut autoriser la lecture à distance dans les réglages de votre console, ou éventuellement l’option d’activation automatique de la PS4 pour profiter pleinement du Remote Play.

Quoi qu’il en soit, le multiplateforme a de beaux jours devant lui.