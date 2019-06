Avez-vous le trouble du jeu vidéo ? Un test mis en ligne par l’OMS

« Tu es trop accro à tes jeux vidéo ». Cette phrase sonne presque comme un vieux refrain pour vous. Et pour cause, vos proches sont nombreux à l’avoir prononcée. Mais est-ce que votre fréquence de jeux est réellement un problème ? L’OMS vous invite à répondre à cette question via un test en ligne, mis à disposition de tous les internautes depuis ce lundi. Fruit de la recherche de chercheurs britanniques, chinois et australiens, répondre à ces quelques questions pour permettre de vous situer vis-à-vis de l’échelle d’addiction au jeu.

Il y a quelques jours, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu officiellement le trouble du jeu vidéo comme étant une maladie à part entière. Une nouvelle qui n’a pas vraiment réjouit les grands addicts des jeux vidéo. Et pourtant, la réalité les rattrape bien rapidement.

Nouvelle maladie : le trouble du jeu vidéo

Aujourd’hui plus que jamais, les jeux vidéo sont forts présents dans notre vie quotidienne. Si pour certaines personnes, il s’agit d’un divertissement comme un autre, pour d’autres, jouer à ces jeux peut s’apparenter à de véritables addictions ou un moyen de fuir la réalité. En ce sens, le jeu n’est plus bon pour la santé. À cela s’ajoute la sédentarité.

Toutes ces raisons font du trouble du jeu vidéo une véritable maladie. Pour le moment, il est encore assez difficile de faire de l’ombre aux effets négatifs de ce loisir étant donné la longue traine qu’il a derrière lui. Une question reste en suspens : est-ce que vous souffrez de ce trouble ? L’OMS vous permet de répondre facilement à cette question.

D’une durée de 15 à 20 minutes, le test vous demande de répondre à quelques questions et vous octroie un score sur 20. Cette note ne permet pas de savoir si la personne ayant passé le test passe trop de temps à jouer mais elle lui permettra de se situer par rapport aux autres gamers.

Pour passer le test de l’OMS, c’est par ici.