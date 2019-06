WWDC 2019 : toutes les infos sur le nouveau Mac Pro surpuissant

C’est officiel (et on l’attendait depuis longtemps) ! Apple a enfin lancé une nouvelle version de son Mac Pro, dédié, comme son nom l’indique… aux professionnels. Pour rappel, aucune amélioration n’a été apportée à ce dernier depuis les six dernières années.

L’on ne sait pas si c’est parce qu’on l’attendait, donc, depuis longtemps mais les premières images et la présentation de ce nouveau Mac Pro lors de la WWDC 2019 promettent quelque chose d’impressionnant. Un design plus massif (rappelant un peu les anciennes générations) vient prendre le relai et met, ainsi, fin au règne du design minimaliste auquel Apple nous avait habitués.

Mac Pro : place à la modularité

C’est lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2019 que la marque à la pomme a annoncé l’arrivée de son tout nouveau modèle de Mac pour les professionnels. La toute première chose qui nous marque ? Le design ! Pour la mise en place de cette nouvelle structure, le mot d’ordre sur lequel Apple s’est basé est la modularité.

En effet, avec cette nouvelle génération d’ordinateurs, il sera plus simple d’ajouter et retirer les pièces. Contrairement aux anciens modèles. Les utilisateurs pourront également profiter d’une plus grande mobilité. Ce nouvel ordinateur peut être déplacé n’importe où grâce à ses poignées et ses roulettes.

Un tour derrière le capot

En plus du design, Apple a également tenu a mettre en avant les caractéristiques techniques de ce Mac Book Pro. Il sera, entres autres, équipé d’un processeur Intel Xeon embarquant 8 à 28 cœurs. Avec ses 6 emplacements mémoire, cette machine peut se doter de 1,5 TO de RAM. Un point important à préciser : la présence de 8 ports PCI.

Pour plus de polyvalence, Mac Pro se dote d’un module MPX qui permet d’embarquer toutes les cartes AMD, dont le fameux Radeon Pro 580 X. Appel prévoit, également, une alimentation pouvant aller jusqu’à 1 400 W. L’ordinateur se dote du Pro Display XDR, un écran de 32 pouces d’une définition de 6 016 x 3 384 px. Ce qui permet de jouir d’une luminosité allant jusqu’à 1 600 nits et un contraste de 1 000 000:1.

Pour le prix, sa commercialisation débutera à 6 000 $ (avec un écran commercialisé à 5 000 $ et un pied amovible à 1 000 $). Même le prix est pro.