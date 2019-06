Fête des pères : 5 cadeaux techno pour les papas cuisiniers

À l’occasion de la fête des pères, vous voulez mettre en valeur le côté cuistot de votre cher papounet ? Voici notre liste des 5 cadeaux tech pas chers qui pourront faire passer ses talents de cuisinier à l’étape supérieure.

On va se régaler !

La machine à pain Aicok

Le pain, c’est à la base de l’alimentation moderne, qu’on l’utilise seul, en pâtisserie, en sandwich ou en pizza. Et désormais, le fabriquer est à la portée de tous.

Voici la machine à pain ultra simple d’Aicok. Une des favorites dans le domaine, pour son excellent rapport qualité-prix. Pour moins de 100$ CA, elle propose 15 programmes automatiques, dont sans gluten, multigrains et blé entier. Il vous suffira simplement d’y verser les ingrédients, et la machine se chargera de tout.

Quoi de mieux que de laisser tourner la machine pendant la journée et rentrer chez soi pour trouver un bon pain tout chaud et équilibré ?

Le gaufrier semi-professionnel Domo Vous adorez les gaufres mais aucun commerce proche de chez vous n’en propose ? Demandez à votre père de vous les faire ! Ce gaufrier semi-professionnel de Domo vous propose absolument tout ce dont vous avez besoin pour terminer en beauté vos repas, avec surtout un niveau de brunissage réglable et une protection contre la surchauffe. De quoi préparer des gaufres parfaites : ni trop chaudes, ni pas assez.

Le mixeur-plongeur Bosch MSM66110

Après le pain et les gaufres, place au mix ! Car après tout, la nourriture c’est aussi les fruits et les légumes.

Ce mixer vous permettra de préparer de bons smoothies le matin, pour équilibrer vos calories de la veille, ou les mettre dans un gâteau sous forme de coulis. Vous pourrez aussi broyer vos légumes pour une soupe ou un potage.

C’est simple, efficace et pas cher.

Le cuiseur vapeur Russell Hobbs programmable

Passons aux choses sérieuses. On a déjà le pain, la sauce et les gaufres. Place au plat principal. Et pourquoi pas ne pas passer à la cuisson vapeur, reconnue comme l’une des plus saines qui soit ?

Ce cuiseur vapeur vous permettra de cuire un large éventail d’aliments, allant des pommes de terre aux oeufs en passant par le riz. D’où ses paniers empilables et sa capacité de 9L. un panier supplémentaire est d’ailleurs prévu pour le riz.

En plus d’être ultra efficace et vraiment pas cher, le cuiseur vapeur de Russell Hobbs est un bel objet. Vous aimerez ses finitions en acier brossé.

Qui dit fête des pères, dit mois de juin. Qui dit mois de juin, dit début d’été. Et qui dit été, dit barbecue, non ? La saison où les instincts primaires reviennent à nous, la saison où poivrons et côtelettes grillent au soleil et nous picotent les narines.

Voici donc notre suggestion : le grill électrique SEVERIN. Un design simple qui se pose sur une table, un poids ultra léger, une puissance optimale (jusqu’à 2500 W). Vous pourrez préparer de belles grillades juteuses grâce au pare-vent amovible et au thermostat réglable, et répartir la chaleur grâce à une résistance en spirale

Vous sentez déjà la fumée ?

Vidéo récente - Guides À quoi sert le dark web ?

Dernière mise à jour le 2019-06-07 at 12:29 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires