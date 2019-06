La NASA veut ouvrir l’espace aux touristes

Vous trouvez que le tourisme de masse a quelque peu gâché vos destinations préférées ? Et si vous laissiez tomber les plages bétonnées de l’Espagne et les îles thaïlandaises surpeuplées d’Australiens éméchés pour explorer… l’espace ? Une idée bientôt réalisable, car la NASA prévoit d’ouvrir la Station spatiale internationale aux vols commerciaux et au tourisme.

Mais ne vous réjouissez pas trop vite : les billets seront chers, très chers. Plus proches du million de dollars que du rabais Air Transat. Toujours est-il que le tourisme spatial, c’est pour bientôt.

La NASA fait de l’œil aux compagnies touristiques

L’annonce a été publiée ce vendredi : la station spatiale internationale sera bientôt ouverte aux «astronautes privés». Si la priorité est commerciale et vise à ouvrir de nouvelles opportunités aux entreprises, elle s’adresse en deuxième temps aux voyageurs individuels. Extrait du communiqué publié sur le site de la NASA :

« La NASA va permettre aux astronautes privés de partir en mission jusqu’à 30 jours sur la Station spatiale internationale pour effectuer des tâches entrant dans les directives commerciales et marketing publiées vendredi, la première mission ouvrant en 2020.»

En clair, la NASA ne vendrait pas directement des espaces aux touristes, mais permettrait à des compagnies privées d’organiser les voyages touristiques. Le tarif pour utiliser les équipements de la station spatiale internationale serait de 35,000 $US par nuit. Ce qui veut dire que les compagnies en question imposeraient un tarif beaucoup plus élevé aux futurs voyageurs.

À vous de voir : Cancún ou les étoiles ?