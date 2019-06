E3 2019, conférence Ubisoft : le remake de Final Fantasy VII a impressionné

Final Fantasy VII fait partie de ces jeux assez cultes pour représenter une génération. Pour nombre d’enfants des années 90, la PlayStation première du nom n’aurait aucun sens sans le RPG de Square Enix (Squaresoft à l’époque). Et voilà que le jeu de rôle pointe à nouveau le bout de son nez, dans une version totalement remasterisée et pleine de nouveaux pixels.

Square Enix avait déjà teasé le jeu il y a quelques semaines. Et toujours soucieux de respecter les vieilles traditions, c’est à l’E3 que le développeur japonais a présenté son jeu, qui a beaucoup impressionné le public de Los Angeles.

Chevauchez vos chocobos. La planète Gaïa n’attend que vous. Enfin, pas tout de suite, puisque le titre est prévu pour mars 2020.

Le gameplay de Final Fantasy VII remake

Qui dit événement historique, dit personnage historique. C’est donc Yoshinori Kitase, producteur du jeu et directeur du premier Final Fantasy VII qui est venu présenter la première vidéo de gameplay du jeu, entrecoupée de cinématiques ultra colorées. Instant nostalgie.

Question gameplay, donc, il sera toujours possible de passer d’un personnage à l’autre en plein combat, chacun d’entre eux ayant des capacités propres.

La présentation s’est achevée sur l’annonce d’une édition First Class de Final Fantasy VII, incluant, en plus du jeu, des figurines, la bande sonore et toutes sortes de petits goodies. Le tout pour 329,99$.

D’autres extraits du jeu seront dévoilés cet été. D’ici à mars prochain, l’attente va être longue.

Dernière mise à jour le 2019-06-11 at 09:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires