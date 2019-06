Le E3 2019 aura été une édition de transition. Comme la prochaine génération de consoles débarquera l’an prochain, les surprises étaient moins nombreuses qu’à l’habitude, ce qui ne nous empêchera pas de pouvoir mettre la main sur des jeux fort prometteurs d’ici à ce que la Xbox Scarlett et la PlayStation 5 arrivent sur le marché. Si vous vous êtes perdu dans la marée d’annonces effectuées lors de la dernière édition du grand salon du jeu vidéo, voici un résumé des principaux dévoilements y ayant été faits !

Avec l’E3 2019, nous sommes dans le Endgame

Je me permets de paraphraser le titre du dernier film des Avengers en ce sens que cette année, on a senti qu’on était à la dernière année d’une époque. Les prochaines consoles de Microsoft et Sony déferleront probablement l’an prochain et, en ce sens, c’est probablement lors du E3 2020 que nous aurons droit à plus de surprises. Malgré un levé de rideau sur bien des jeux, le E3 2019 transpirait la retenue, comme si on nous lançait le message que le meilleur est à venir l’an prochain.

Bref, en ce qui me concerne, cette édition du E3 était intéressante, mais celle de l’an prochain risque de l’être beaucoup plus !

Quand Keanu Reeves vole la vedette !

Deux minutes. Il aura suffi d’une apparition de deux minutes pour que Keanu Reeves vole cette édition du E3 ! Jouissant d’un énorme capital de popularité, l’acteur est apparu sur scène afin d’annoncer qu’il serait l’un des personnages du jeu Cyberpunk 2077 du studio CD Projekt RED. La manoeuvre a fonctionné puisque depuis, on ne parle pratiquement que de la présence de Reeves lors du E3 tandis que les pré-commandes du jeu ont explosé !

J’ignore si CD Projekt RED pourra répéter l’exploit de The Witcher III, mais une chose est sûre: Cyberpunk 2077 sera LE jeu à surveiller le 16 avril 2020 !

Nintendo demeure le joueur à part de ce E3 2019

On peut parler de période de transition pour Microsoft et Sony, mais ce n’est pas le cas pour Nintendo. Faisant cavalier seul et surfant sur l’énorme vague de popularité de la Nintendo Switch, Nintendo s’est contentée de livrer des annonces pour sa console sans se préoccuper de la venue des prochaines machines de ses rivaux.

Ainsi, pour 2019, Nintendo comptera fermement sur trois licences pour garnir ses coffres. Tout d’abord, le remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening sera lancé le 20 septembre prochain et il promet énormément. Non seulement le look plus cartoon du jeu est-il mignon à souhait, mais cette nouvelle édition vous permettra de créer vos propres donjons à l’aide de schémas pré-conçus.

Puis, ce sera au tour de Luigi’s Mansion 3 qui, selon ce qu’on a vu, apportera cette série fortement sous-estimée vers de nouveaux sommets. Plutôt que des manoirs, Luigi devra cette fois affronter des fantômes dans un immense hôtel à l’aide de nouvelles techniques. Selon les informations étant sorties du E3, ce sera le jeu le plus imposant et diversifié de la série ! J’ai très hâte de mettre la main sur ce titre fort prometteur et mon petit doigt me dit que je pourrai le faire aux alentours du 31 octobre.

Par ailleurs, pour conclure l’année, Nintendo mettre en vente Pokémon Sword/Shield, dont la majorité des détails avaient été annoncés avant le E3. Néanmoins, on a appris lors du salon qu’il n’y aura pas de combats aléatoires comme par le passé. À l’instar de Pokémon Let’s Go, vous pourrez voir les Pokémons dans les environnements sans quoi, un point d’exclamation vous indiquera lorsqu’un Pokémon sauvage sera à proximité.

Autrement, si vous jouez toujours à Super Smash Bros. Ultimate, non seulement la série Dragon Quest se joindra-t-elle au jeu cet été sous la forme d’un ensemble téléchargeable, mais Nintendo a finalement conclu un accord avec Microsoft afin d’inclure le duo Banjo-Kazooie dans l’expérience ! Enfin, après tant d’années, l’oiseau et l’ours seront jouables dans Super Smash Bros., et ce dès l’automne prochain !

Pour 2020, on a malheureusement appris que le jeu Animal Crossing: New Horizons fut repoussé au mois de mars prochain. Le jeu semble rempli de possibilités, mais si c’est pour nous offrir un meilleur produit, tant mieux qu’il soit retardé.

Nintendo a également confirmé que No More Heroes 3 est en développement et qu’une sortie l’an prochain se dessine à l’horizon.

Sinon, une suite directe à The Legend of Zelda: Breath of the Wild fut confirmée. Apprendre qu’un nouveau The Legend of Zelda est en développement n’est pas une surprise, mais savoir qu’il s’agira d’une suite directe l’est davantage, la franchise nous ayant habitué à des opus n’étant pas liés par un fil conducteur net et précis. Néanmoins, ne vous attendez pas à pouvoir y jouer avant plusieurs années !

Microsoft mise sur 2020

Lorsque je parlais d’année de transition, Microsoft est probablement l’exemple le plus probant. En effet, pour cette année, la firme américaine jouera ses cartes autour de Gears 5, dont un croisement avec Terminator a aussi été confirmé. Il y aura bel et bien le lancement d’un mélange entre LEGO et Forza Horizon cet été, mais disons qu’il ne s’agit pas d’une exclusivité générant autant d’engouement que l’annonce d’un nouveau Forza Motorsport ou Forza Horizon. Bref, cet automne, Microsoft sera uniquement Gears 5 !

Ceci dit, si vous êtes un streamer, vous serez heureux d’apprendre que Microsoft compte mettre à jour la Xbox One dès cet automne afin de vous permettre de transformer votre console en votre propre serveur de diffusion. Une belle offre qui risque de réjouir bien des diffuseurs de Twitch, Mixer, etc. !

C’est en 2020 que nous verrons de gros canons venir garnir la bibliothèque de la compagnie et le bal débutera avec le fort prometteur Ori and the Will of the Whisps le 11 février. Puis, il y aura Minecraft Dungeons et fort probablement des jeux d’autres studios achetés par Microsoft au cours des dernières années. À cet effet, la compagnie a annoncé avoir mis la main sur Double Fine Productions, à qui on devra le très attendu Psychonauts 2.

Par ailleurs, les rumeurs s’étant faites de plus en plus persistantes avant le E3, Microsoft a levé le voile sur sa prochaine console, nommée pour l’instant Scarlett. Or, les détails à son sujet sont extrêmement fragmentaires pour l’instant, le dévoilement officiel étant probablement réservé pour le E3 2020. En outre, la console sera quatre fois plus puissante que la Xbox One X et permettra de générer 120 images par seconde ainsi que du 8K. Microsoft prévoit aussi la rendre rétro-compatible avec toutes les générations antérieures de Xbox. Donc, rien d’excessivement concret pour l’instant même si on a confirmé que Halo Infinite sera l’un des jeux de lancement de la console et sans contredis le gros canon qui fera vendre cette dernière !

Ceci dit, Microsoft s’est tout de même montrée agressive concernant son offre d’abonnement. Ainsi, pour 16,99$ par mois, vous pouvez vous procurer la Xbox Game Pass Ultimate, qui vous donne accès à Xbox Live Gold sur Xbox One et PC ainsi qu’à toute la librairie du service Xbox Game Pass ! C’est une offre fort hostile de la part de Microsoft vous donnant droit à plus d’une centaine de jeux se renouvelant par l’entremise de Xbox Game Pass ainsi qu’à tous les avantages de Xbox Live Gold pour un prix plus qu’intéressant !

Finalement, si vous êtes un joueur aguerri qui aimez avoir le meilleur entre vos mains, Microsoft lancera une nouvelle manette Elite pour Xbox One. En outre, les bâtons analogues pourront être ajustés avec plus de précision que ceux de la première édition tandis que les gâchettes seront redessinées. De plus, vous pourrez y connecter plusieurs profils de joueurs et elle viendra avec une pile rechargeable d’une durée de 40 heures. Néanmoins, à 180$ USD, il faudra sortir votre porte-feuille pour pouvoir l’utiliser !

Ubisoft plus réservée

Cette année, Ubisoft a fait preuve d’une certaine réserve dans le cadre du E3. En fait, rien de particulièrement étonnant ne fut dévoilé et pour le reste de l’année en cours, la firme française capitalisera sur des mises à jour ainsi que du nouveau contenu pour des jeux phares tels que Assassin’s Creed Odyssey, For Honor, The Division 2 et Rainbow Six Siege.

Néanmoins, un gros canon colorera la saison automnale d’Ubisoft sous la forme de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Bien qu’on connaissait son existence avant le E3, on a appris dans le cadre du salon que le jeu vous confrontera aux Wolves dirigés par un ex-Ghost personnifié par l’acteur Jon Bernthal. Une grande campagne solo sera proposée, tout comme de nombreuses options multijoueur. À cet effet, la communauté du jeu sera fortement encouragée à livrer ses initiatives à travers le nouveau programme Ghost Recon Delta Company, et ce dans le but d’améliorer l’expérience pour tous. Les Wolves et les Ghost se livreront une guerre sans merci dès le 4 octobre sur consoles et PC.

Ayant fuité avant la tenue du salon, Watch Dogs Legion a été officialisé et on a confirmé que vous pourrez prendre le contrôle de n’importe quel personnage visible alors que DedSec lancera une grande offensive sur la ville de Londres. L’ambition du jeu est énorme puisque chaque personnage pourra être analysé afin que vous puissiez exploiter tant ses forces que ses faiblesses, ouvrant par la même occasion une panoplies de possibilités. Or, il faudra être patient pour découvrir le tout puisque contrairement à ce que je pensais, le troisième Watch Dogs ne sera pas disponible cette année. Il sera plutôt lancé le 6 mars 2020 sur consoles, PC et Stadia et devra ainsi affronter un rival de taille (j’y reviendrai plus loin).

Toujours en 2020, j’ai bien hâte de voir le nouveau jeu d’Ubisoft Québec intitulé Gods & Monsters. On en sait très peu sur le jeu si ce n’est qu’il sera inspiré de la mythologie grecque et qu’il vous demandera d’aider les dieux dans leur guerre contre des monstres. Malgré l’absence de détails, le jeu est prévu pour le 25 février prochain de sorte qu’on peut s’attendre à en savoir bien plus au cours des prochains mois !

Sinon, Ubisoft a confirmé qu’elle lancera son propre programme d’abonnement en septembre prochain, et ce sur PC uniquement. Nommé UPlay+, ce service vous coûtera 19,99$ par mois et vous donnera accès à la librairie des jeux d’Ubisoft. Avec la panoplie de services de jeux payants, on y perd la tête (et son porte-feuille) !

Bethesda est DOOM !

Un seul mot peut résumer la présence de Bethesda au E3 2019: Doom. La firme américaine croit fermement au potentiel de Doom Eternal et à en croire les extraits qu’on a vus, on ne peut que donner raison à la firme ! Le jeu s’annonce encore plus nerveux et chaotique que Doom 2016 alors qu’on visitera l’enfer et le paradis afin de massacrer des hordes de démons à l’aide de nouvelles armes et de nouveaux gadgets. Qui plus est, un nouveau mode multijoueur confrontera deux joueurs qui incarneront des démons à un autre joueur personnifiant un Doom Slayer chargé à bloc. Définitivement un jeu que je mets sur mon radar pour le 22 novembre prochain !

Doom Eternal n’était tout de même pas le seul jeu de 2019 démontré par Bethesda. Dès le 26 juillet prochain, on aura droit à deux nouveaux Wolfenstein, à savoir Wolfenstein: Cyberpilot et Wolfenstein Youngblood. Le premier sera une expérience VR dans laquelle vous devrez éliminer des Nazis à Paris à l’aide d’une grosse machine de guerre. Quant au deuxième, ce sera un autre opus rempli d’action de la série Wolfenstein au sein duquel vous personnifierez les jumelles Blazkowickz dans les années ’80. Le jeu présentera ainsi la série Wolfenstein sous une nouvelle perspective en ne mettant pas de l’avant le célèbre soldat sans peur que nous avons connu depuis ses débuts !

Bethesda prévoit aussi de mettre à jour deux de ses jeux n’ayant pas eu le succès escompté. Tout d’abord, l’automne prochain, le fort décevant Fallout 76 aura droit à une mise à jour majeure gratuite qui ajoutera énormément de contenu, qu’on parle de personnages, missions, environnements, etc. Or, si vous ne pouvez attendre, Bethesda intégrera cet été un mode Battle Royale nommé Nuclear Winter dans lequel 52 joueurs pourront s’affronter afin de contrôler la Vault 51. J’ignore si le tout sauvera le jeu, mais on ne peut pas dire que Bethesda s’apitoie sur l’échec de Fallout 76 !

Le second jeu qui sera amélioré au cours de l’année sera Rage 2. En effet, l’expansion Rise of the Ghosts ajoutera notamment une nouvelle faction ennemie très hostile, de nouvelles habiletés et armes ainsi qu’une nouvelle histoire. Sinon, Bethesda a promis que des mises à jour hebdomadaires agrémenteront le jeu avec de nouveaux codes de triche, ennemis, véhicules, etc. À surveiller !

Du reste, Shinji Mikami (l’homme derrière Resident Evil 4 et The Evil Within) est venu annoncer son nouveau projet intitulé Ghostwire: Tokyo. Décrit comme un mélange d’aventure et de paranormal, on devra découvrir pourquoi la majorité de la population de Tokyo a disparu dans un jeu qu’on devine déjà comme étant de l’horreur. Le studio Arkane a également confirmé être au travail sur un jeu du nom de Deathloop, dont l’inspiration semble être l’excellente série Dishonored. En outre, chaque objectif pourra être atteint de multiples façons, comme tout bon jeu d’Arkane.

Ah, pour les plus vieux d’entre nous, vous rappelez-vous de la série Commander Keen ? Eh bien, elle reviendra cet été, mais peut-être pas sous la forme que vous espériez. En effet, Commander Keen sera ressuscité par l’entremise d’un jeu mobile. Ce pourrait être bon, mais suis-je le seul qui aurait espéré un jeu d’action et de plates-formes en bonne et due forme afin de faire honneur à cette vieille franchise ?

Enfin du concret pour Square Enix

Au cours des dernières années, on reprochait à Square Enix de ne montrer que des bandes-annonces lors du E3, sans rien de plus. Or, cette année, la firme japonaise a finalement démontré du concret et a su retenir l’attention.

Ainsi, c’est maintenant officiel: Final Fantasy VII Remake sera lancé le 3 mars prochain ! Déjà annoncé sous format épisodique, Square Enix promet toutefois que ce premier épisode sera un jeu complet en soi, comme si on voulait réinventer Final Fantasy VII en l’explorant sous la forme de plus d’un jeu. De plus, le système de combat sera complètement revu, proposant un mélange de temps réel et de tour par tour. Je plains n’importe quel jeu qui sera lancé dans la fenêtre de celui-ci, dont Watch Dogs Legion !

Le mystérieux projet de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Marvel a finalement été dévoilé sous la forme de Marvel’s Avengers. Malgré la popularité des films, ce sera un jeu à part entière inspiré des bande-dessinées dans lequel on pourra notamment incarner Iron Man, Thor, Black Widow, Captain America et Hulk. On n’a pratiquement rien vu du jeu en tant que tel, mais selon ceux ayant pu l’essayer au E3, il semblerait que ce sera une sorte de Spider-Man boosté aux stéroïdes. À surveiller le 15 mai 2020 !

Autrement, Square Enix a annoncé que Final Fantasy VIII aura droit à une version remasterisée cette année sur consoles et PC. De plus, la firme a mis la main sur les droits d’édition de plusieurs jeux indépendants tels que le jeu de course Circuit Superstar, le jeu de tir Battalion 1944, le jeu d’action Outriders du développeur People Can Fly ainsi que le jeu Dying Light 2.

Et le meilleur du reste

En terminant, voici en rafale les autres annonces ayant marqué cette édition du E3 2019:

Namco Bandai a annoncé que l’excellent Ni No Kuni: Wrath of the White Witch aura droit à une version remasterisée cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. De plus, l’intriguant jeu d’action et de rôle basé sur Dragon Ball se nommera finalement Dragon Ball Z: Kakarot. Il couvrira les aventures de Son Goku en vous proposant de non seulement combattre, mais aussi de participer aux activités quotidiennes du grand guerrier Saiyen dans un immense monde ouvert. Le jeu sera fortement axé sur l’acquisition d’habiletés et de techniques à l’aide d’expérience comme dans tout bon jeu de rôle. Lancement prévu pour le début 2020.

Le prolifique studio From Software a annoncé être au travail sur Elden Ring, un mystérieux jeu dont le scénario sera le fruit de George R.R. Martin (Game of Thrones). Le jeu sera beaucoup plus grand que n’importe quel autre titre de From Software, permettant ainsi de se balader à dos de cheval.

Bonne nouvelle de la part de Sega et non, je ne parle pas de l’arrivée de Mario & Sonic at the Winter Olympics Games Tokyo 2020 ! La firme a annoncé que Phantasy Star Online 2 sera bel et bien porté en Occident. Je connais bien des fans qui seront heureux de l’apprendre !

John Romero, dont l’étoile n’est plus aussi brillante qu’à l’époque de Quake, Doom et Wolfenstein, a annoncé la venue d’un nouveau jeu de stratégie intitulé Empire of Sin. Vous pourrez y incarner l’un des 14 chefs mafieux de la période de la prohibition alors que vous lutterez pour le contrôle de territoires au sein de combats à tour de rôle. Sortie prévue en 2020 sur consoles et PC.

Electronic Arts a finalement montré Star Wars Jedi: Fallen Order, dont le style rappelle Uncharted avec un sabre laser et des pouvoirs surnaturels. Le jeu semble splendide, mais linéaire. Il faudra attendre au mois de novembre pour s’en faire une idée finale !

Le prochain jeu du studio Obsidian Entertainment, intitulé The Outer Worlds, sera lancé le 25 octobre prochain et les amateurs de jeux de rôle à la première personne devraient y trouver leur compte. Le jeu semble non seulement immense, mais aussi intense au niveau de l’action qu’il offrira. À noter que même si Obsidian fut acquis par Microsoft, The Outer Worlds était déjà prévu pour PlayStation 4 avant l’achat du studio. Ainsi, le jeu sera aussi disponible sur la console de Sony, mais advenant que des extensions soient éventuellement lancées, attendez-vous à ce qu’elles soient exclusives à la Xbox One et au PC.

Bref, le E3 2019 fut une édition moins spectaculaire que d’autres, mais elle nous permet déjà de rêver à d’excellents jeux qui paraîtront cette année, l’an prochain et même au-delà !

