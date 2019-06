Huawei persiste et déploie Android 9.0 Pie sur le P20 Lite

Huawei s’obstine. Certes, Google et Android lui ont tourné le dos (enfin, pas tout à fait, vu les derniers rebondissements). Certes, l’écosystème natif HongMeng OS est en gestation avancée. Mais la firme de Schenzhen a décidé d’exploiter jusqu’au bout le peu de temps de compatibilité qui lui reste avec Android (expirant en août prochain) : la mise à jour Android Pie sera bien déployée sur le Huawei P20 Lite avec EMUI 9.

Sorti en 2018, le P20 Lite est l’un des fleurons de la marque chinoise, considéré comme l’un de meilleurs téléphones milieu de gamme de tous les temps. Les utilisateurs apprécieront de pouvoir continuer à profiter des mises à jour sans avoir à attendre HongMeng OS.

Plusieurs smartphones Huawei profiteront de la mise à jour Android Pie

C’est un communiqué de presse publié par Huawei qui a confirmé la mise à jour vers Android Pie, rappelant qu’elle est aussi disponible sur les P20 et P20 Pro et Mate 10 et Mate 10 Pro. En tout et pour tout, 49 smartphones Huawei et Honor (qui appartient à Huawei) recevront la mise à jour vers EMUI 9.

À partir du 20 août, cependant, Huawei ne pourra plus installer Android via Google, ainsi que tous les autres services Google, notamment le Play Store. Pour assurer la transition la plus douce possible, Huawei travaille en ce moment même au développement de son système d’exploitation, alternativement baptisé Ark OS, Oak OS ou HongMeng OS. Plus d’1 million de smartphones en production dans les usines locales en seraient déjà équipés.

Pour revenir sur Android, voici la liste des appareils Huawei sortis entre 2017 et 2018 profitant de Pie :

Huawei Mate 10 / 10 Pro

Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 9

Huawei P10 / P10 Plus

Huawei P20 / P20 Pro

Huawei P20 Lite (2018)

Huawei P Smart+ (2018)

Mais l’avenir sera riche en enseignements. Depuis la signature du décret anti-Huawei par Donald Trump, pas un jour n’est passé sans un rebondissement, au point que Google même s’oppose au boycott de la marque. On a hâte de voir la suite du feuilleton.

