Ventes de smartphones en Europe : Apple coule, Huawei explose

L’institut IDC vient de dévoiler ses dernières estimations sur les ventes de smartphones. Et pour ce trimestre, les résultats peuvent en surprendre plus d’un. Les ventes de smartphones sont en baisse sur le premier exercice 2019. En effet, 53,5 millions de smartphones ont été vendus en Europe pour le premier trimestre 2019, ce qui équivaut à une baisse de 2,74 %. Et si la plupart des constructeurs souffrent de cette baisse, les marques chinoises, dont Huawei, connaissent un succès historique.

Le vent tourne pour les ventes de smartphones

Depuis plusieurs années Apple tenait la place de numéro 2 sur le marché européen, juste derrière Samsung. Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. Et pour cause, Huawei est parvenu à dépasser la marque à la pomme, en un an à peine. Pour ce premier trimestre : 13,5 millions de smartphones vendus par le constructeur chinois, ce qui équivaut à une hausse de 66,73 % par rapport à l’année dernière. Un chiffre qui se rapproche dangereusement des 15,7 millions de Samsung, le numéro 1, qui a connu une baisse de 6,82 % sur son chiffre d’affaires.

Et qu’en est-il de la marque à la pomme ? Cette dernière est actuellement à la troisième place avec 7,8 millions d’iPhone vendus, ce qui équivaut à une baisse de 22,73 par rapport à 2018. Nouveau venu sur le marché européen, Xiaomi réussit déjà à faire écouler près de 2,9 millions de smartphones vendus, ce qui lui offre la quatrième place.

La tendance est à la baisse

Si l’on rassemble tous les chiffres, tous les constructeurs réunis réussissent à faire une vente de 11 millions de smartphones. Ce qui est moins que la vente chez Samsung ou chez Huawei seul. Le marché du smartphone est donc réellement en baisse, ce qui confirme la tendance du moment.

Sauf que les constructeurs chinois eux ne sont pas menacés par cette situation. Une question se pose alors : en cas de chute de Huawei, qui en profitera ?

