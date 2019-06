Dota Underlords : Valve lance son dérivé d’Auto Chess

Epic Games n’est pas le seul studio à se lancer dans l’Auto Chess. Valve vient d’annoncer, à son tour, l’arrivée d’un projet du même genre pour Steam. Le studio avait annoncé préalablement avoir trouvé un accord avec Drodo Studios pour le lancement de son Dota Auto Chess en version standalone. Aujourd’hui, c’est donc officiel, le Dota Underlords est bien entré en version bêta fermée le 13 juin dernier.

La naissance de Dota Underlords

L’objectif du partenariat entre Valve et Drodo est de reprendre le développement d’une version standalone du mode Dota Auto Chess, qui avait réussi à réunir plus de 10 millions de joueurs dans le monde en à peine quelques mois. Aujourd’hui, Valve a commencé à communiquer de plus amples informations au sujet du jeu, à commencer par son nom : Dota Underlords.

Cette annonce se fait quelques jours après celle de Riot Games quant à son intention de mettre en place son propre Auto Chess-like, qui portera le nom de Teamfight Tactics ou LoL Combat tactique. On peut tout à fait penser que les deux studios entrent désormais dans une compétition rude.

Depuis le 13 juin 2019, Dota Underlords est ouvert dans sa version « Friends and Family ». Bonne nouvelle : la bêta ouverte arrive très bientôt.