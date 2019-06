Dr Mario World débarque sur mobile dès le mois prochain

Nintendo ne s’est pas beaucoup prononcé, quant à ses jeux mobiles, lors de la conférence de l’E3 2019. Mais l’entreprise japonaise compte bien se rattraper. Ainsi, en attendant d’obtenir de plus amples informations sur Mario Kart Tour, elle a annoncé hier la sortie de Dr. Mario World pour le 10 juillet prochain.

Le jeu, qui reprend un peu les mécanismes de Tetris et Puyo Puyo, sera disponible sur iOS et Android. Une aventure mobile qui n’attend plus que vous !

Dr Mario World : un jeu de réflexion signé Nintendo

À la base, ce jeu conçu par Gunpei Yokoi était destiné aux joueurs de Game Boy. Il s’agit, comme vous aurez pu le constater, d’un jeu de réflexion dont l’objectif principal est d’éradiquer les virus de différentes couleurs. Comment y arriver ? En alignant horizontalement ou verticalement trois éléments de la même couleur.

Comme il s’agit d’un jeu dédié aux utilisateurs mobiles, c’est par le biais de l’écran tactile que l’utilisateur pourra faire pivoter les différentes gélules. Pour le moment, le jeu tournera sur des centaines de stages répartis en cinq mondes. D’autres mondes supplémentaires arriveront au fil du temps. Et si vous étiez parmi les joueurs fidèles de Nintendo dans les années 80 et 90, vous reconnaitrez certainement l’emblématique thème musical de Hirokazu Tanaka.

Modèle « free-to-play » avec possibilité d’achat

Ce jeu est un modèle free-to-play. Mais comme vous l’aurez deviné, il sera possible de faire des achats de gélules complémentaires si vous n’avez pas encore réussi à éradiquer les virus alors que vous en manquez. Autre possibilité : l’achat de cœurs. Vos nombres de tentatives seront limités par la quantité de cœurs disponibles.

À vos blouses !