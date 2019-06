YouTube s’associe à Universal pour restaurer en HD 1000 vidéoclips classiques

Les Beastie Boys, Janet Jackson, Kiss, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5… voilà quelques uns des artistes qui verront un ou plusieurs de leurs clips profiter d’une toute nouvelle conversion en HD. Le fruit d’un partenariat entre YouTube et Universal, annoncé aujourd’hui dans un billet de blog.

Une conversion massive qui, selon Youtube, devait arriver tôt ou tard. La plupart des vidéoclips classiques sur YouTube n’étaient disponibles que «dans des standards obsolètes destinés à l’origine à la télévision à tube cathodique à enceintes mono», peut-on lire dans le billet de blog. Les vidéos classiques s’adapteront donc aux nouveaux formats de visionnage et d’écoute, majoritairement en haute définition.

Youtube et Universal : une collaboration sur le long terme

Le mariage entre les deux géants du divertissement doit mener à un travail de conversion de longue haleine, qui devrait durer plusieurs années. Pour l’heure, 100 clips sont déjà disponibles, ornés du hashtag #Remastered. Par la suite, d’autres vidéos du catalogue Universal seront progressivement restaurées et publiées sur YouTube. Extrait du billet de blog :

«YouTube et Universal Music Group s’engagent à mettre entièrement à jour environ 1000 clips vidéo, restaurant minutieusement quelques-unes des œuvres les plus importantes selon les standards les plus élevés. »

Selon YouTube, le travail de restauration des 1000 clips devrait être achevé à l’horizon 2020. Ceux-ci conserveront le même URL (et donc, le nombre de vues) que leur version ancienne. Voici une liste non exhaustive des morceaux (plus ou moins anciens) déjà restaurés :

Beastie Boys: «Sabotage»

Boyz II Men: «End of the »

George «Check Yes or No»

Janet Jackson: «When I Think of You»

KISS: «Forever»

No Doubt: «Don’t Speak»

Billy Idol: «White Wedding»

Lady Antebellum: «I Run To You»

Lady Gaga: «Bad Romance»

Maroon 5: «She Will Be Loved»

Meat Loaf: «I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)»

Gwen Stefani: «Hollaback Girl»

Smokey Robinson: «Being With You»

The Killers: «Mr. Brightside»

Tom Petty: «Free Fallin’»

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à YouTube pour présenter ces clips iconiques dans la meilleure qualité audio et vidéo possible, déclare Michael Nash, vice-président et directeur de la stratégie digitale chez Universal Music Group. Nos artistes et directeurs se sont consacré à ces œuvres avec une telle créativité; c’est formidable de pouvoir rendre compte pleinement de leur vision et de leur musique.»

Pour l’heure, seules les vidéos estampillées Universal font l’objet d’un ravalement façade. Espérons que Youtube poursuivra l’effort avec d’autres compagnies et, pourquoi pas, d’autres pays.