Jeux en ligne : 8 façons de passer le temps sur internet

20 juin, 2019 dans Par Branchez-vous – ledans Actualités

« S’ennuyer sur internet ? Mais c’est impossible ! » vous dites-vous. Et pourtant, malgré le fait que vous ayez à votre disposition des centaines de sites sur lesquels naviguer, il est tout à fait possible de ne plus trouver que faire. Dans ces cas, voici quelques idées de jeux en ligne qui peuvent vous permettre de passer le temps : des sites de casino en ligne jusqu’aux jeux de stratégie en passant par les jeux drôles, il y en aura pour tous les goûts et les préférences.

1 Wikiwars

À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez certainement déjà entendu parler de Wikipédia. Il s’agit d’une grande encyclopédie en ligne qui est capable de vous informer sur tout (enfin presque). Mais savez-vous que son utilisation ne se limite pas seulement au domaine informatif ? Et pour cause, il vous est tout à fait possible d’en tirer le maximum d’amusement. Comment ? Grâce à Wikiwars.

Vous avez certainement déjà remarqué que dans tous les articles, il y avait toujours des mots surlignés. Le but du jeu est d’affronter d’autres joueurs, en partant d’une page initiale. Le premier qui arrive à une destination finale précise est le gagnant.

2 Akinator

Akinator ? C’est un génie d’internet qui est capable de lire dans vos pensées. Et pour cause, l’objectif de ce jeu en ligne et de deviner à quelle personne, célèbre, réelle ou fictive vous penser. Vous allez grandement être surpris par les capacités de cette intelligence artificielle.

Par le biais d’une série de questions, ce « génie du web » est capable de trouver rapidement l’individu dans vos pensées. Si par malheur Akinator n’arrive pas à identifier ledit individu rapidement, il faudra lui donner trois chances. Au final, s’il n’arrive réellement pas à mettre le doigt sur la personne à laquelle vous pensez, il vous demandera de l’écrire. Mais il y a peu de chance que vous en arrivez là.

3 Bejeweled, l’un des jeux en ligne les plus populaires

Vous jouez souvent à Candy Crush ? Laissez-nous vous présenter son ancêtre : Bejeweled. Ce jeu a connu son heure de gloire durant les années 2000. Et aujourd’hui encore, il arrive à séduire des centaines de joueurs dans le monde.

Alors, si vous avez du mal avec les bonbons électroniques, tournez-vous vers les bijoux. C’est beaucoup plus brillant et toujours aussi amusant.

4 Webinette

Êtes-vous cap ou pas cap de deviner les recherches Google des internautes ? C’est exactement ce que l’on va savoir grâce à ce site.

Dans ce jeu en ligne, vous aurez un début de phrase dans la barre de recherche. Votre rôle est de la compléter. Vous aurez le droit à trois erreurs et il y a 10 manches au total. Si c’est la première fois que vous y jouez, choisissez le niveau débutant pour baigner facilement dans le bain.

5 GeoGessr

Vous avez toujours voulu explorer le monde sans bouger de chez vous ? C’est tout à fait possible grâce à GeoGessr. Ce jeu de découverte tourne sur la géographie. Le jeu en ligne vous propose plusieurs photos tirées de Google Street. À vous de deviner alors où a été pris le cliché en question. Plusieurs éléments sont glissés dans la photo pour vous permettre de vous situer : des plaques de voiture, des drapeaux, etc.

6 Slither

Si vous avez eu la chance d’avoir un Nokia il y a quelques années, vous vous rappelez certainement le bon vieux jeu Snake. Vous l’avez apprécié ? Vous en avez de la chance, car pour passer le temps, vous pouvez jouer à Slither, un jeu en ligne qui reprend les principes fondamentaux de ce jeu qui met en avant un serpent.

L’objectif reste donc toujours le même : manger ou être tué. Vous devez être malin et rapide pour être le prédateur plutôt que la proie. Et attention, les « méchants » ne vont pas vous simplifier la tâche.

7 Iron Snout

Dans ce jeu en ligne Iron Snout ou « museau de fer » en français, le joueur devra incarner un cochon. À première vue, vous aurez l’impression qu’il s’agit d’un cochon tout mignon et fragile. Que Nenni ! Ce petit animal devra se battre contre des loups furieux. Préparez-vous à être surpris, car les adversaires peuvent arriver de tous les côtés. Pour vous défendre, vous pouvez récupérer leur arme et les abattre.

8 Jackpot City

Vous voulez faire fructifier votre temps en ligne ? Jouez à Jackpot City, il s’agit d’une plateforme en ligne de casino. Comme dans un véritable casino réel, vous allez jouer à des jeux de qualité dont des bonus très avantageux sont à la clé.

Amusez-vous bien !